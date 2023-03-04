Покупатели и продавцы поделились мнением после первого дня продаж "Москвича 3"

В 23 городах России начались дилерские продажи автомобилей "Москвич 3". Что показал первый день? Об этом рассказывают корреспонденты "РГ".

Фото: Российская Газета Российская Газета

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С самого утра первого дня продаж четыре нижегородца записались на тест-драйв нового "Москвича". Один оформляет машину в кредит, еще один готов обменять своего старого "корейца" на "Москвича" по программе "трейд-ин", сообщили "РГ" в одном из дилерских центров.

Всего компания, как указано на сайте, имеет 25 авто с "механикой" и 2 - электромобиля, цена которых от 3,5 млн рублей. Покупатели отмечают приятный дизайн авто и наличие всех современных опций.

В компании другого официального дилера цена нового "Москвича 3" на "механике" начинается от 1,9 млн рублей. По словам старшего менеджера, уже есть предзаказ на два автомобиля от такси-сервиса. Нижегородцы интересуются, прежде всего, вариантом с механической коробкой передач. Пока о перспективах продаж в компании не говорят, но отмечают, что интерес есть. В первую очередь - у таксопарков, которые меняют машины раз в пару лет.

"Я присматривался к этой машине, изучил рынок, - рассказал нижегородец Сергей Порфирьев. - Если новинка будет включена в государственную программу льготного автокредитования, то тогда подумаю о покупке. Электрическая же версия "Москвича" за 3,5 миллиона рублей - это для меня что-то космическое".

В ожидании бума

Первые машины "Москвич 3" были доставлены в Екатеринбург задолго до намеченного старта продаж - 17 февраля. Официальный автодилер решил заранее разведать обстановку: будет ли востребовано новое отечественное авто на Урале.

Визит возвращенного "Москвича" тогда широко не рекламировался, но народное радио легко запустило процесс. Как рассказывают очевидцы, премьера прошла с триумфом.

"К нашему удивлению, как только новые авто выставили в салоне, приехало столько любопытствующих - не протолкнуться. От вопросов не было отбоя. И в первый же день купили две машины, - признался "РГ" в телефонном разговоре менеджер Павел.

По его предположению, первыми покупателями были жители небольших уральских городов. Следом приобрели еще несколько "Москвичей". Так что официальный старт продаж начался в Екатеринбурге не с нуля. И продавцы считают, что у Москвича есть перспективы на российском рынке. Тем более что при покупке предлагают полную гарантию на три года

Сейчас в салоне выставлены четыре разные модели, еще шесть авто стоят в готовности на складе. В автосалоне считают, что бум случится в эти выходные, 4-5 марта, когда в Екатеринбург приедут жители соседних регионов, из городов и поселков Свердловской области.

Покатаемся через неделю

В Воронеже "Москвич 3" можно пока только пощупать - автомобиль для тест-драйва еще не поставили на учет в ГИБДД. Катание на нем начнется через неделю.

В шоуруме, где раньше продавали корейские авто, кроссовер со столичным именем представлен во всех шести доступных цветах и с двумя вариантами трансмиссии: 6-ступенчатая МКПП либо вариатор. Оснащение на всех одно, через месяц должна подъехать люксовая модель с панорамной крышей, кожаным салоном и шестью подушками безопасности. В базовой комплектации подушек две.

Появление славной советской марки вызвало определенный интерес: люди приходят, присаживаются, спрашивают, щупают… И уходят. Пока в Воронеже не продано ни одного автомобиля.

Все впереди

В Казани ажиотажа по поводу продажи нового "Москвича 3" не было. За первый день ни один салон не смог реализовать ни одного экземпляра нового автомобиля. Хотя в наличии они есть в разных расцветках.

За пару десятков минут, проведенных корреспондентом "РГ" в одном из салонов, к машине подошел лишь один покупатель.

- Меня очень смущает цена, - признался Виталий Портной, который специально заехал посмотреть на новое чудо.

- Это не кот в мешке, а очень надежный автомобиль, - парирует менеджер отдела продаж Ильназ Гиниятуллин. - Я думаю, он будет пользоваться спросом, поскольку у него много преимуществ по сравнению с тем, что есть сейчас на рынке.

Ну, а в Крыму продажи "Москвича 3" пока не начались. Ни один город полуострова пока не попал в список продавцов нового авто.

"Мы ожидаем предоставления нам статуса официального дилера по продажам "Москвича", но подтверждения еще нет, ждем решения и тогда начнем продажи", - рассказал "РГ" заместитель директора группы компаний "Автодель".