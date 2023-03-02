Автоинструктор: система ESP не способна уберечь машину от ДТП

Электронная система стабилизации (ESP) автомобиля, которая призвана предотвращать занос и боковое скольжение, может помочь водителю только на небольшой скорости. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай. Он подчеркнул, что курсовая стабилизация не способна самостоятельно уберечь машину от ДТП.
«Система ESP включается в работу, когда водитель уже допустил ошибку, и пытается чуть-чуть смягчить последствия. Уберечь от аварии она не сможет. На сухом асфальте система хоть как-то работает до 60-70 км/ч. Если скорость автомобиля достаточно высокая, то автомобиль перейдет в скольжение, несмотря на то, что система ESP будет работать. Пока не появится сцепление колес с дорогой, система не сможет ничем помочь», — рассказал Колонтай.
Для предотвращения заноса требуется активно действовать рулем, а ESP вращать его не может, подчеркнул автоинструктор. Система курсовой устойчивости подтормаживает колеса, не давая им заблокироваться, и распределяет тормозные усилия в зависимости от того, какие колеса имеют лучшее сцепление с дорогой, объяснил специалист.
«Если автомобиль попадает на нестабильную поверхность, например, с асфальта на свежевыпавший снег, то электронные системы машины могут помешать водителю. При торможении на такой дороге слой снега будет скользить под колесом по асфальту. Электроника будет считать, что колесо остановилось, и попытается ослабить силу торможения, увеличивая тормозной путь», — предупредил Колонтай.