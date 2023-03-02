Автоинструктор: система ESP не способна уберечь машину от ДТП

«Система ESP включается в работу, когда водитель уже допустил ошибку, и пытается чуть-чуть смягчить последствия. Уберечь от аварии она не сможет. На сухом асфальте система хоть как-то работает до 60-70 км/ч. Если скорость автомобиля достаточно высокая, то автомобиль перейдет в скольжение, несмотря на то, что система ESP будет работать. Пока не появится сцепление колес с дорогой, система не сможет ничем помочь», — рассказал Колонтай.