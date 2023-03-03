1 литр на 100 км: что за чудо россиянам обещают в Chery

Компания Chery анонсировала в своих социальных сетях скорое появление Chery Tiggo 8 Pro e+. На родном рынке эта модель продается уже с апреля прошлого года, поэтому наверняка этот автомобиль можно привезти самостоятельно, если очень сильно жмёт.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Визуальных отличий от обычной бензиновой версии не будет, салон также останется старым. Длина новинки составит 4722 мм, ширина 1860 мм, а высота 1747 мм. Нужно отметить, что это достаточно скромные габаритные показатели. При этом в салоне нашлось место для 7 посадочных мест по формуле «2+3+2».

autohome.com.cn

Гибридная силовая установка состоит из двух электродвигателя, классического двигателя внутреннего сгорания и трехступенчатой трансмиссии. Объем ДВС составляет 1,5 литра с мощностью 156 л.с. и 260 Нм. Суммарная отдача двух электрических силовых установок достигает 170 л.с и 395 Нм. Путем простого сложения мы получаем суммарную мощность в 326 л.с. и 565 Нм крутящего момента на выходе. Это хорошие показатели для современного автомобиля даже более высокого класса. Для водителя доступно целых девять режимов работы приводов, которые включают в себя полный, задний и передний. Остальные шесть режимов работы еще предстоит изучить, но есть предположение, что они будут заключаться в различных комбинациях включения колёс.

Производитель предполагает, что автомобиль сможет проезжать на электротяге около 100 км без использования ДВС, что было бы неплохо. Если же завести бензиновый двигатель, то заявляется рекордный показатель в 1 литр на 100 километров пробега. И это при заявленном разгоне до 100 км/ч за 7 секунд. Скорее всего расход в 1 литр на сотню будет доступен в каком-нибудь особенно экономичном режиме передвижения, потому что такой расход не сможет обеспечить выдачу 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента, физику не обманешь.

Салон оснащен большими дисплеями с разрешением 1920 х 720, что обеспечивает высокое качество изображения благодаря высокому показателю ppi. Комфорт обеспечивается многопозиционными кожаными креслами с перфорацией и большой панорамной крышей площадью 1,96 квадратных метра. Как и положено, все обильно залито 7-цветовой подсветкой.

autohome.com.cn

Внешность удачно дополняют большие диски с диаметром 18 дюймов из алюминиевого сплава выполненные в двухцветном стиле и FULL-LED светодиодная оптика. Световой пучок при использовании дальнего света достигает 150 метров, при этом ширина ближним освещением – 27 метров. Это не только красиво, но еще и безопасно, потому что хорошая головная оптика – залог спокойствия при движении по плохо освещенной трассе.

Если вы планируете путешествие, то складной третий ряд кресел увеличит багажник то внушительных 2101 л объема. Если же объем пассажиров не позволяет сложить третий ряд, то придется довольствоваться 1179 л, что тоже не так уж мало.