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23 минуты назад

Отказался сесть в машину ДПС — арестуют?

За рулем

Жалобу читателя «За рулем» разбираем с главой Госавтоинспекции РФ.

Могут ли арестовать водителя за отказ сесть в машину ДПС?
Фото: Сергей Коньков/ТАСССергей Коньков/ТАСС

Остановили за непропуск пешехода. Для оформления протокола потребовали сесть в машину ДПС. Когда я стал отказываться, пригрозили, что арестуют за неподчинение команде инспектора. Пришлось сесть. Законно ли поступил сотрудник? Николай, г. Самара

На вопрос отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Административным регламентом, утвержденным приказом МВД России от 23 августа 2017 г. № 664, сотруднику дорожно-патрульной службы предоставлено право лишь предложить водителю занять место в патрульном автомобиле, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

Какой-либо ответственности за то, что водитель отказался сесть в патрульный автомобиль, законом не установлено.

Вы можете направить жалобу на действия инспектора ДПС в соответствующий территориальный орган Госавтоинспекции или в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, в том числе и в электронном виде на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Действиям инспектора будет дана оценка и приняты необходимые меры.

Автоэксперт,Михаил Черников,МВД России,ГИБДД,
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