Могут ли арестовать водителя за отказ сесть в машину ДПС?

Вы можете направить жалобу на действия инспектора ДПС в соответствующий территориальный орган Госавтоинспекции или в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, в том числе и в электронном виде на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).