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23 часа назад

Tesla адаптировала свои фирменные "суперзарядки" для электромобилей всех марок

Газета.Ru

Tesla открыла доступ к своим "заправкам" Supercharger для электромобилей всех известных марок. Об этом сообщает издание BGR, ссылаясь на заявление компании, сделанное во время мероприятия Tesla Investor Day 2023. Отмечается, что в универсальный режим на текущий момент переведены лишь "некоторые" зарядные станции. Владельцам электромобилей марки, отличной от Tesla, для использования Supercharger придется зарегистрироваться в специальном мобильном приложении компании. Для владельцев машин марки, отличной от Tesla, использование Supercharger будет обходиться дороже. В Tesla оправдывают повышенный тариф компенсацией расходов на адаптацию Supercharger для других электрокаров. В рамках пилотного проекта универсальный доступ к "суперзарядкам" Tesla откроется в США, Австралии, Франции, Нидерландах, Норвегии, Великобритании, Испании, Швеции, Бельгии, Австрии, Дании, Финляндии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, Исландии и Италии. Если эксперимент завершится удачно, обозначенный список будет расширен. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что Tesla показала процесс "размножения" своих человекоподобных роботов Optimus.

Tesla адаптировала свои фирменные "суперзарядки" для электромобилей всех марок
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Автоэксперт,Tesla,
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