BMW Z4 M40i может получить механическую коробку передач

В ходе последнего обновления топовая версия родстера баварской марки «механику» так и не получила, хотя предполагалось, что такой вариант разрабатывался.

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Компания BMW представила родстер Z4 актуального третьего поколения (индекс – G29) летом 2018 года. Обновление модель пережила совсем недавно: посвежевший вариант был представлен осенью прошлого года. Разработчики поправили «двухдверке» внешность, чуть затронули декор в салоне, а технику в рамках рестайлинга трогать не стали.

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У актуальной базовой версии Z4 sDrive20i под капотом располагается 197-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка, её максимальный крутящий момент равен 320 Нм. Этому двигателю в пару предлагается либо шестиступенчатая механическая коробка передач, либо восьмиступенчатый «автомат». Среднее исполнение sDrive30i оснастили 258-сильным турбомотором такого же объёма, крутящий момент – 400 Нм. Топовая же модификация – BMW Z4 M40i – получила 3,0-литровый шестицилиндровый вариант, отдача которого составляет 340 л.с. (в США – 387 л.с.), крутящий момент – 500 Нм. При этом средней и самой «богатой» версиям положен только с 8АКП.

Отсутствие изменений в «начинке» расстроило некоторых поклонников модели. Ранее ходили слухи о том, что компания разрабатывает Z4 M40i с топовым шестицилиндровым мотором, работающим в комплекте с шестискоростной механической коробкой передач, однако после недавнего рестайлинга такая версия в гамме так и не появилась.

Как сообщает BMW Blog со ссылкой на собственные источники, надежда у поклонников родстера ещё есть: «трёхпедальная» версия BMW Z4 M40i может появиться довольно скоро, после обновления до 2024 модельного года. В издании отметили, что получили от баварского производителя «некий намёк» на то, что соответствующая возможность действительно рассматривается.

Стоит отметить, что техническая возможность появления такой версии, очевидно, есть. Напомним, весной прошлого года появилась Toyota GR Supra (модель является «близнецом» актуальной «двухдверки» BMW Z4). Изначально у «двухдверки» были варианты только с восьмиступенчатым «автоматом», однако позже, по просьбам клиентов, топовый спорткар японской марки снабдили шестиступенчатой «механикой» iMT6, которая работает в комплекте с 3,0-литровой 387-сильной «турбошестёркой» (у европейской версии – 340 л.с.). Напомним, отличием варианта с механикой является усиленное сцепление, при этом передаточное отношение главной пары составляет 3,46:1, а у варианта с 8АКП – 3,15:1.