«Произведение искусства»: инженеры Toyota разобрали Tesla Model Y

В прошлом месяце Toyota сделала шаг в новую историю: о решении оставить пост генерального директора сообщил Акио Тойода, уступив кресло главного Кодзи Сато, возглавлявшего Lexus. Сразу же было объявлено о пересмотре стратегии развития модельного ряда электрокаров. Конечно же, стоит равняться на лучших, а в деле производства "электричек" больше всех преуспела Tesla, которую инженеры японской марки и вскрыли для изучения подробностей.

Фото: Tesla Tesla

При всех своих недостатках модели Tesla действительно могут считаться лучшими: на стороне инженеров - большой опыт проектирования автомобилей, изначально задуманных как электрокар. Automotive News пишет, что специалисты Toyota, чтобы убедиться в правильности подхода Tesla, разобрали Model Y.

"Раздев" Model Y, мы увидели перед собой настоящее произведение искусства, это что-то невероятное", - поделился впечатлениями представитель Toyota, анализировавший конструкцию.

Особенно поразил прогресс - то, насколько нынешние автомобили Tesla отличаются от более ранних образцов.

Японцы отметили прогресс по производственной части - применение так называемого метода гигалитья, когда определённая часть отливается целиком, а не состыковывается из более мелких деталей. Это положительным образом сказывается на весе автомобиля. По примерным подсчётам, он позволил сэкономить до 100 кг на машину. Также похвалы удостоился аккумуляторный блок, который по сути является полом автомобиля. По итогам препарации Model Y инженеры Toyota признали, что отстают от конкурента, и компании необходима новая платформа.