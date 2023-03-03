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1 час назад

Автоэксперт рассказал, какой универсал за 500 тыс. рублей на вторичке самый достойный

АвтоКодиещё 1

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев назвал самый удачный вариант покупки б/у автомобиля в сегменте универсалов на вторичном рынке за полмиллиона рублей. По его мнению, всем критериям автолюбителей соответствует Opel Astra H.

Эксперт рассказал о самом достойном универсале на вторичке за 500 тыс. рублей
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

— Поколение с индексом H в целом было столь неплохим, что его производили еще четыре года после выхода следующей генерации с литерой J. При этом непосредственно универсал Opel Astra H имеет удлиненную базу, что дает больше комфорта, а также гигантский багажный отсек, — отметил эксперт. — Подвеска у Opel Astra H очень плотная, коррозионная стойкость кузова всегда получала хорошие отзывы. Среди разнообразия возможных моторов самый ресурсный и недорогой в обслуживании — это атмосферный двигатель 1,6 (115 л. с.), который работает с механикой.

За 500 тыс. рублей можно приобрести автомобиль 2011-2013 годов выпуска. Ориентировочный пробег такого ТС должен насчитывать 120-200 тыс. км.

Автоэксперт,Opel Astra,Opel,Сергей Зиновьев,
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