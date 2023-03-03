Эксперт рассказал о самом достойном универсале на вторичке за 500 тыс. рублей

Эксперт издания «За рулем» Сергей Зиновьев назвал самый удачный вариант покупки б/у автомобиля в сегменте универсалов на вторичном рынке за полмиллиона рублей. По его мнению, всем критериям автолюбителей соответствует Opel Astra H.
— Поколение с индексом H в целом было столь неплохим, что его производили еще четыре года после выхода следующей генерации с литерой J. При этом непосредственно универсал Opel Astra H имеет удлиненную базу, что дает больше комфорта, а также гигантский багажный отсек, — отметил эксперт. — Подвеска у Opel Astra H очень плотная, коррозионная стойкость кузова всегда получала хорошие отзывы. Среди разнообразия возможных моторов самый ресурсный и недорогой в обслуживании — это атмосферный двигатель 1,6 (115 л. с.), который работает с механикой.
За 500 тыс. рублей можно приобрести автомобиль 2011-2013 годов выпуска. Ориентировочный пробег такого ТС должен насчитывать 120-200 тыс. км.