Эксперт рассказал о самом достойном универсале на вторичке за 500 тыс. рублей

— Поколение с индексом H в целом было столь неплохим, что его производили еще четыре года после выхода следующей генерации с литерой J. При этом непосредственно универсал Opel Astra H имеет удлиненную базу, что дает больше комфорта, а также гигантский багажный отсек, — отметил эксперт. — Подвеска у Opel Astra H очень плотная, коррозионная стойкость кузова всегда получала хорошие отзывы. Среди разнообразия возможных моторов самый ресурсный и недорогой в обслуживании — это атмосферный двигатель 1,6 (115 л. с.), который работает с механикой.