Как не попасть на штраф «за ремень»: пять подсказок

Камеры учатся распознавать разные виды нарушений ПДД — в том числе с помощью нейросетей. А за обучение приходится платить нам. Непорядок!

Фото: За рулем За рулем

Теперь камеры умеют видеть не только в видимом диапазоне света, но и в инфракрасном, некоторые могут улавливать даже ультрафиолет, рассматривать, что происходит в салоне, кто едет и даже распознавать лицо водителя.

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Но попытка распространить старые законы из прошлого века на новые технологии приводит к появлению многочисленных жалоб и ошибок.

Вот лишь один пример несправедливого штрафа за непристегнутый ремень.

Случай из практики

Олег Ч. управлял автомобилем каршеринга, соблюдая все правила дорожного движения и правила сервиса аренды автомобилей одновременно. И с удивлением обнаружил в мобильном приложении штраф за то, что не был пристегнут.

После внимательного изучения фотографии, сделанной комплексом фиксации нарушений, стало понятно, в чем дело.

За рулем

Пуховик с левой стороны водителя немного задрался и закрыл ремень, который видно в правой его части. При этом черный цвет ремня слился с темным фоном задней части автомобиля, поэтому часть ремня около стойки тоже не видно.

Как обжаловать несправедливый штраф?

Водитель, решивший обжаловать такое постановление, должен будет сначала получить доверенность от сервиса каршеринга, ведь штраф приходит собственнику автомобиля — каршеринговой компании. Либо представитель каршеринга с доверенностью от компании должен сходить ножками в ГИБДД и, в соответствии со статьей 2.6.1 КоАП РФ, переписать штраф на водителя, после чего тот должен его обжаловать.

Времени это занимает немало, поэтому этот несправедливый штраф уже давно оплачен.

Увы, так поступает большинство. Штраф оплачен, но осадочек остался.

Поэтому даю рекомендации водителям, которые не хотят получать штрафы просто так — только лишь потому, что камера «так видит».

Как помочь нейросети

1. Приобретите недорогую накладку на ремень, чтобы она была видна камерам. Так делают в некоторых странах Европы, где сталкиваются с подобными проблемами.

За рулем

2. Старайтесь не надевать черную верхнюю одежду — в дневном свете ремень сливается с черной одеждой, поэтому возможны ошибки. Используйте верхнюю одежду ярких цветов. А вот ночью можете смело ехать в черном пуховике или пальто — камера снимает в ИК-диапазоне, поэтому ремень на фоне черного хорошо виден.

3. Контролируйте видимость ремня для камер во время поездки. Поправляйте задравшуюся вверх одежду. Ремень всегда должен быть на виду.

4. Не пропускайте ремень под одеждой — получите штраф с очень высокой вероятностью.

5. Не спешите оплачивать штраф, если камера ошиблась. Обжалуйте ошибочные штрафы через Госуслуги, сейчас такая возможность есть.

Что дальше?

Тенденция, конечно, неприятная. Количество и состав правонарушений, которые выявляют камеры, очень скоро будет максимально возможным. И любое отклонение от прописанного в алгоритме уровня будет караться рублем.

Почему за ошибки умной электроники должен расплачиваться водитель — мягко говоря, не очень понятно (в законе прописано совершенно обратное). Вручную отсмотреть 160 миллионов штрафов попросту невозможно — поэтому ошибки будут, по нарастающей.

Камер тоже станет больше. Причем постепенно они придут в регионы, где их прежде было очень мало или не было вовсе. Ставят их быстрее, чем обучают нормально работать. И придется долго ждать, пока все технологии будут отточены и отработаны, а процент ошибочных штрафов будет сведен к минимуму.