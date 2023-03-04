Осторожно, ломучки: топ-10 авто, которые нельзя покупать на вторичке

Покупка автомобиля на вторичном рынке заманчива возможностью сильно сэкономить относительно цены нового авто в салоне у дилера. Однако этот путь таит в себе много скрытых опасностей, так как многие автомобили несут в себе «детские болезни», которые проявляются обычно не у первого владельца. Современные автомобили очень сложные и несмотря на контроль качества часто в процессе эксплуатации вылезает много недоработок, устранять которые чаще всего приходится за свой счет.

Фото: BMW.RU BMW.RU

Давайте разберемся, как же выбрать подержанный автомобиль так, чтобы минимизировать сложности с его содержанием в будущем. Сначала нужно запомнить три основных правила:

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Марка автомобиля должна быть официально представлена на Российском рынке. Это повышает шансы того, что у вас не будет проблем с автозапчастями, потому что с приходом официальных дилеров для продаж новых авто, налаживаются и каналы поставки запчастей для обслуживания уже проданных автомобилей. Если марка не представлена в РФ, то вы можете надеяться лишь на частников, которые своими силами привезут запчасти. Это увеличивает продолжительность доставок и финальную стоимость. Лучше искать наиболее распространенные автомобили, так как их проблемные места уже известны и легко устраняются. Иногда проще отремонтировать часто ломающийся автомобиль в ближайшем сервисе, чем месяцами ждать уникальную деталь из-за границы, так как ваш автомобиль редкий и держать под него дорогие детали нет никакого смысла для официального представительства. Перед покупкой проверять автомобиль не только на юридическую чистоту, но и на техническое состояние в профильном для марки сервисе. Если нынешний владелец отказывается отвезти автомобиль в выбранный вами сервис, от покупки такого автомобиля лучше отказаться сразу. Соглашаться на сервис, на котором настаивает продавец также не нужно, потому как есть вероятность «дружеской» диагностики на которой вам не расскажут о существующих проблемах.

Теперь давайте пройдемся по некоторым моделям автомобилей, которые не стоит покупать, если вы не хотите вместе с машиной получить увеличенные шансы на ремонт.

Автомобили BMW с двигателями 4.4

Часто есть соблазн купить премиальную подержанную машину с большим пробегом за сравнительно небольшой ценник. Если обратиться к известному сайту по продаже автомобилей можно увидеть, что BMW с моторами 4,4 литра продаются часто дешевле других. Многие думают, что дело в налоге, из-за которого такие автомобили не очень охотно покупают на вторичке. Но дело в другом, а именно в проблемах самого двигателя с объемом 4,4 литра. Опытные пользователи знают, что эти моторы в силу конструктивных особенностей, таких как установленные в развале мотора V8 две турбины, очень часто уезжают на полную переборку, что обойдется вам в сумму в более чем пол миллиона рублей. В зависимости от модели это может быть треть или четверть стоимости всего авто, а для большинства это будет означать конец эксплуатации авто на долгие месяцы или вообще продажу за копейки «на эвакуаторе». Также не стоит покупать автомобиль BMW c мотором N54/N55. Это приятные моторы с высокой мощностью, но очень капризные и дорогие на сегодняшний день в обслуге.

Если же вы хотите приобрести автомобиль марки BMW не более 10-летней давности, присмотритесь к бензиновым двигателям с объемами 2,0 и 3,0 литра. Самыми же надежными у баварской марки остаются дизельные турбированные агрегаты с объемом 2 и 3 литра. У них практически отсутствуют детские болячки и при нормальной эксплуатации двигатели ходят без переборки сотни тысяч километров.

Land Rover и проблема с электроникой

Владельцы автомобилей Land Rover и премиального подразделения Range Rover не по наслышке знают, что такое проблемы с электроникой. Несмотря на то, что родиной этих автомобилей является дождливая Британия, они крайне плохо реагируют на высокую влажность и особенно русскую зиму. Проблемы с электроникой могут вылезти даже на новых автомобилях, но Range Rover предыдущих поколений, цена на которые сегодня особенно заманчивы, этим грешат повсеместно.

Найти при покупке такой автомобиль без горящих на приборной панели лампочек - задача не из легких. Плюс износостойкость салонов этих автомобилей также оставляет желать лучшего, и купив Английский премиум, можно оказаться внутри потертого сарая. Худшие отзывы - о модели Evogue, у которой ломается вообще всё: подвеска, коробка передач, сцепление, кондиционер, электрика, тормоза, навигация, двигатель, рулевое управление и т.д. И это относительно свежий кузов, первое упоминание которого случилось около 10 лет назад. Собственно, это одна из причин, почему столь дорогой изначально автомобиль можно купить сегодня по цене от 1.4 млн рублей.

landrover.ru

Skoda, AUDI и роботизированная коробка передач DSG 7

Только очень далекий от автомобильной тематики покупатель не слышал о проблемах с роботизированной «сухой» коробкой передач DSG 7 на автомобилях Skoda, AUDI и даже VW. В основном это автомобили с 2008 по 2015 года выпуска. Этого стоит очень сильно опасаться, так как эти автомобили тоже можно найти сегодня в продаже по очень привлекательной цене, но инженеры просчитались и долго они не ходят. Робот под названием DSG 7 очень капризный и любит достаточно быстро ломаться, в отличие от обычной автоматической коробки передач. Все плюсы в виде быстрого переключения скоростей и небольшого снижения потребления топлива быстро меркнут, когда вам называют сумму за переборку такой коробки. Если вам очень хочется купить такой автомобиль, то на изучение коробки и ее поведения нужно отвести дополнительное время. Необходимо проехаться на автомобиле и убедиться, что в трансмиссии отсутствуют стуки, вибрации и рывки. Если вы найдете хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, от покупки лучше отказаться.

Skoda

Hyundai Solaris и расходники

Любимый в нашей стране Hyundai Solaris автомобиль хороший, но только пока новый. Через некоторое время после эксплуатации очень быстро начинают вылезать одинаковые проблемы у всех этих автомобилей. На первых десяти тысячах километров, скорее всего, застучит рулевая рейка, а вскорости отойдут в мир иной и ступичные подшипники, которые придется менять в среднем раз в 15-20 тысяч километров. Также очень мягкая ходовая страдает из-за повышенной нагруженности и любит «выбивать» элементы подвески. Все это по отдельности не страшно, но проблема в том, что в машине слишком много «расходников», которые в других авто меняются в среднем раз в 100 000 километров. Все это начинает давить на кошелек, а автомобиль часто заезжает в сервис. Если же вам не повезет попасть на ремонт двигателя, то проще будет заказать контрактный, так как с технической точки зрения они одноразовые. Гораздо проще один вынуть и сдать на запчасти, а контрактный установить. Поэтому столь популярный автомобиль может подбросить немало постоянных проблем.

Subaru и «тук-тук» в четвертом цилиндре

Марка Subaru известна быстрыми автомобилями с оппозитными двигателями. И раскручиваются они хорошо, и мощность выдают приятную, но есть там и одна проблема, и называется она «стук в четвертом цилиндре». Дело в том, что из-за специфики расположения самого цилиндра и распределения охлаждающей жидкости, в этот цилиндр попадает меньшее количество масла и он хуже охлаждается. Все это приводит к повышенному износу и ремонту двигателя. Как вы понимаете, занятие это не из дешевых, поэтому отнестись к вопросу нужно внимательно. Осматривать автомобиль рекомендуется на холодную, потому что на прогретом двигателе масса звуков имеет свойство исчезать. Ну и эксплуатация связана с повышенным внимаем к обслуживанию и частой сменой расходников, а это всегда дополнительные расходы.

Mercedes-Benz C-Class 2014+

Марка Mercedes-Benz в России ассоциируется с достатком, качеством и комфортом. Однако и здесь случаются проблемы. Пользовательский опыт гласит, что двухлитровая модель C-Class начиная с 2014 года выпуска очень часто приводит своих владельцев в сервисный центр из-за уставшего двигателя или глючащей электроники. Этот автомобиль, кстати, согласно исследованию ресурса What Car?, получил рейтинг надёжности всего в 54%. Согласитесь, не очень красивая цифра для такого бренда. А если вспомнить, сколько может стоить ремонт двигателя такого автомобиля как Mercedes-Benz, то лучше дважды подумать перед вроде бы выгодной покупкой премиального автомобиля.

Mercedes-Benz

Volkswagen Taos и Tiguan

Эти автомобили также любимы на нашем рынке, особенно достаточно бюджетный Tiguan. Который вроде как маленький Volkswagen Touareg. Но эти автомобили славятся еще и потенциальными проблемами с двигателями, особенно объемом 2 литра.

Так как мы говорим про покупку подержанного автомобиля, то обратим внимание на проблемы, которые вылезают после 50 000 пробега. Так вот на этой цифре уже можно ждать растянувшейся цепи, а это очень опасно. Если вовремя не поменять цепь, может произойти «перескок», а это в свою очередь приведет к загибу поршней, клину двигателя и последующему капитальному ремонту – звучит дорого, правда?

Также увеличенный расход масла до 1,5 литра на 1000 км, что очень много и также является дополнительной финансовой и нервной нагрузкой. Во-первых, вам необходимо постоянно иметь запас масла в багажнике, во-вторых, лазить под капот даже зимой, в-третьих, масляное голодание в случае недолива опасно задирами и тем же самым капремонтов двигателя. Но и это еще не все, владельцу также грозит попасть на замену водяной помпы и, как вишенка на торте, той самой коробки передач DSG, о которой мы говорили выше. Мы можем рассказать и о других проблемах, но скорее всего, вы уже передумали покупать Volkswagen Tiguan или Taos.

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