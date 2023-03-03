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48 минут назад

Юрист Радько: попытка припарковать чужую машину может быть приравнена к угону

Газета.Ru

Посторонний человек, севший за руль чужого автомобиля, может быть обвинен в угоне, если владелец заявит, что не разрешал ему пользоваться своим автомобилем. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он подчеркнул, что для следствия не будет оправданием, что человек просто пытался припарковать чужой автомобиль, если причины не будут весомыми.

Попытка припарковать чужую машину может быть приравнена к угону
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»

«В Уголовном кодексе есть статья 166, которая предусматривает наказание за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Если собственник не давал водителю разрешения воспользоваться автомобилем, в этом есть состав преступления», — пояснил Радько «Газете.Ru».

В случае, если посторонний человек сел за руль чужого автомобиля из-за крайней необходимости, это должно быть доказано. Установление всех обстоятельств подобных инцидентов возложено на следственные органы в рамках доследственной проверки или следствия по делу, добавил юрист. Полицейские в этом случае должны опросить владельца автомобиля и всех участников инцидента, установить обстоятельства происшествия.

«Вопрос крайней необходимости может учитываться, если он, например, связан с обстоятельствами жизни и смерти, когда нужно доставить в больницу раненого или больного, отвезти рожающую женщину в роддом. Но даже в таких случаях возникнет вопрос, почему не была вызвана скорая помощь», — привел пример Радько.

В соответствии со статьей 166 УК РФ, наказание за угон варьируется от штрафа (до 200 тыс. рублей) до пяти лет лишения свободы. При наличии отягчающих обстоятельств (предварительный сговор, применение насилия, причинение особо крупного ущерба) максимальный срок наказания по этой статье достигает 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге случайный прохожий припарковал автомобиль Volvo, которым управлял 10-летний мальчик, и сообщил об инциденте в полицию.

Автоэксперт,Volvo,Сергей Радько,
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