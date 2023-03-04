Представлен кабриолет BMW 3 серии E36 с пневматической подвеской

Кабриолет 3 серии E36 был снят с производства более двух десятилетий назад, но, несмотря на это, автомобиль выглядит таким же свежим, как будто он только с конвейера.

Фото: BMW BMW

Конечно, владелец внес довольно много изменений после тщательной реставрации E36 с задним приводом. После перетяжки салона, установки колесных дисков вторичного рынка и некоторых дополнений к кузову из углеродного волокна, владелец решил заменить существующую подвеску с койловерами KW на установку Air Lift 3H.

Сотрудники Car Audio & Security (CAS) выпустили новое видео, демонстрирующее изготовленный на заказ багажник для третьего поколения 3 серии, в который теперь встроено необходимое оборудование для пневмоподвески.

Под фальшполом спрятана пара компрессоров и коллектор Air Lift, а в задней части багажника теперь находится бак, окрашенный в цвет кузова. Само собой разумеется, что некоторым объемом грузового отсека пришлось пожертвовать, чтобы установить новое оборудование, но места для самого необходимого все еще достаточно. Выполненная установка выглядит такой же чистой, как и остальная сборка, которая, должно быть, обошлась владельцу в солидную сумму. Air Lift 3H регулируется как по высоте, так и по давлению, благодаря пользовательским настройкам и возможности автоматической адаптации в зависимости от нагрузки.