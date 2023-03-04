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11 минут назад

Самый быстрый Rolls-Royce

Motor.ru

Уже пятьдесят лет Brabus неустанно переделывает автомобили Mercedes так, чтобы от их вида ужасались даже штутгартские инженеры. Не так давно в Боттропе также стали приглядываться к катерам, реставрации трехлучевой классики и созданию собственных моделей вроде Brabus 900 Crawler. Но и на этом аппетиты немцев не остановились. В гамме Brabus как-то незаметно появились модели Porsche и даже Rolls-Royce. Да, теперь автомобили богемы и аристократии тоже могут примерить на себя шильдики с буквой «B». Но смог ли главный тюнер Европы сделать их лучше?

Самый быстрый Rolls-Royce
Фото: BrabusBrabus

Несложно признать Rolls-Royce Ghost одним из лучших и самых желанных седанов в мире, но это не спасло его от перешивки салона и даже заниженной подвески, что сразу лишило машину заводской гарантии. Зато теперь под капотом Ghost 700 сил, он легко набирает 260 км/ч и разгоняется до сотни за 4,6 секунды, что превратило его в самый быстрый Rolls-Royce всех времен. Но на этом сюрпризы не закончились. Впрочем, смотрите новое видео и решайте сами, испортило это или улучшило породистый британский седан.

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