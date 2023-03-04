Самый быстрый Rolls-Royce

Уже пятьдесят лет Brabus неустанно переделывает автомобили Mercedes так, чтобы от их вида ужасались даже штутгартские инженеры. Не так давно в Боттропе также стали приглядываться к катерам, реставрации трехлучевой классики и созданию собственных моделей вроде Brabus 900 Crawler. Но и на этом аппетиты немцев не остановились. В гамме Brabus как-то незаметно появились модели Porsche и даже Rolls-Royce. Да, теперь автомобили богемы и аристократии тоже могут примерить на себя шильдики с буквой «B». Но смог ли главный тюнер Европы сделать их лучше?