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1 час назад

Эксперт дал советы по защите автомобиля от угона

Газета.Ru

Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с RT рассказал, как защитить машину от угона.

Эксперт дал советы по защите автомобиля от угона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он отметил, что есть машины, оборудованные по упрощенному варианту, поэтому на них необходимо самостоятельно ставить допсистемы.

«Если же он оснащен иммобилайзером, системой сигнализации, то дополнение — на усмотрение владельца», — добавил специалист.

Кроме того, эксперт напомнил, что на дорогие машины страховые компании требуют устанавливать спутниковую систему слежения. Для безопасности стоит авто ставить в гараж или на охраняемую стоянку.

Также он добавил, что в последнее время в моду вернулись механические противоугонные средства.

«Разные системы блокировки: на педаль газа, открывание капота, руль <…> они тоже не помешают, чтобы отпугнуть неопытных воришек», — резюмировал Моржаретто.

Ранее сообщалось, что в России корейские автомобили пользуются большой популярностью у угонщиков из-за востребованности деталей на вторичном рынке.

Автоэксперт,Игорь Моржаретто,
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