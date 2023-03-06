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32 минуты назад

"Авито": цена на подержанные авто в начале 2023 года выросла до 800 тыс. рублей

Газета.Ru

Средняя цена на авто с пробегом в начале 2023 года увеличилась на 6,7% по сравнению с показателем конца 2022 года и составила 800 тыс. рублей

"Авито": цена на подержанные авто в начале 2023 года выросла до 800 тыс. рублей
Фото: DepositphotosDepositphotos

Об этом сообщили аналитики "Авито авто". Как сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, спрос на подержанные машины в начале 2023 года вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также отмечается, что самым высоким спросом на рынке автомобилей с пробегом с 1 января по 19 февраля пользовались Lada, Toyota, Hyundai, Kia и Volkswagen. Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" повысил цены на автомобили Lada с 1 марта 2023 года.

В феврале сообщалось, что самой распространенной моделью легкового автомобиля среди зарегистрированных в Москве является Kia Rio.

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