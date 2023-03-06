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51 минуту назад

Почему китайские бренды не спешат привозить в Россию бюджетные седаны

ПроКроссовер.ру

Еще совсем недавно в России лидерами продаж были бюджетные седаны Kia Rio, Hyundai Solaris и VW Polo, но с 2022 года ситуация изменилась. Этих автомобилей больше нет, а на замену bv пришли китайские кроссоверы. Сайт «Тарантас Ньюс» пообщался с дилерами китайских марок и выяснил, следует ли ожидать скорого появления недорогих китайских седанов.

Почему китайские бренды не спешат привозить в Россию бюджетные седаны
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Ранее сообщалось, что в январе этого года 46% от общего объема продаж автомобилей в России пришлось на китайские марки. На покупку китайских автомобилей было потрачено россиянами порядка 51 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Практически все продажи пришлись на автомобили сегмента SUV и ни одного «трехобъемника». Превращаясь в монополистов, китайские автопроизводители без зазрения совести повышают цены, хотя в самом Китае эти автомобили стоят 1,5–2 раза дешевле, чем в России.

Независимый автоэксперт Игорь Моржаретто ответил корреспонденту «Тарантас Ньюс»: «Китайским маркам нет никакого смысла завозить в Россию дешевые автомобили, они при любом раскладе окажутся дорогими». На цену, как известно влияют пошлины, акцизы, НДС, утильсбор и другие расходы на оформление автомобиля, которых немало в российском законодательстве. Кроме того, можно приплюсовать расходы на логистику, а также дилерскую маржу в размере 10–20%, отмечает Игорь Моржаретто.

Автопроизводителям из Китая, по мнению эксперта, куда интереснее работать в более прибыльном сегменте — там, где при соотносимых транспортных расходах будет выше маржа и к такому сегменту судя по продажам относится SUV. А пока что в России ощущается острый дефицит китайских седанов, в том числе бюджетных.

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