Весенний цвет за миллион: 14 ярких машин для любителей скорости и стиля

Россия – страна сурового местами климата, а потому использовать купе или кабриолет круглый год неудобно и непрактично. Да и в целом, многие владельцы автомобилей используют один авто, а мечтают о другом по совершенно разным причинам, не только климатическим. Если вы один из них, то у нас есть предложение. Попробуйте купить автомобиль на небольшое количество времени, на одно лето, например. После лета его можно продать, или замариновать в гараже, если не захотите расставаться.

Фото: Рамблер Рамблер

Чтобы вам проще было исполнить свою мечту, мы отправились на сайт auto.ru и подобрали для вас летние, совершенно непрактичные, но очень задорные автомобили на любой вкус и цвет. Изначально мы планировали подобрать автомобили стоимостью до одного миллиона рублей. Но реальность такова, что автомобили стоимостью до одного миллиона рублей уже не столь желанны, как раньше, потому что цены сильно выросли. И мы решили увеличить ставку до полутора миллионов рублей. Таким образом в выборке будет сразу две категории, до одного и до полутора миллионов рублей.

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Перед тем, как посоветовать вам какой-то автомобиль напоминаем, что даже если вы планируете по окончанию сезона продать его, перед покупкой все нужно проверять очень тщательно. Нужно обязательно оценить техническое состояние, чтобы автомобиль не простоял все лето в ремонте и потом можно было его продать без особых потерь, а также проверить на юридическую частоту, опять же, чтобы летом кататься на автомобиле, а не созерцать его на площадке госорганов конфискованным. Автомобили для лето покупаются точно также, как и автомобили на пять лет, нет никакой разницы. Снижение внимательности и придирчивости к мелочам, может стоить вам очень дорого.

Peugeot 207 (2007)

Это красивый компактный кабриолет, который подарит хорошее летнее настроение всего за 650 – 800 тысяч рублей. Обычно он продается в ярких цветах: красном, желтом, синем и т. п. но встречаются и более грустные визуально вариации. Двигатель объемом 1,6 литра выдает 120 л.с., но так как автомобиль легкий, то он вполне задорный и юркий. Ну а возможность открыть крышу заставляет забыть о любых недостатках! Главное перед покупкой проверить состояние механизма складывания крыши, иначе будет дорого.

AUTO.RU

Плюсы:

Кабриолет

Маленький налог всего 2400 рублей

Легкий в управлении передний привод

Недорогое обслуживание

Невысокая изначальная стоимость авто

Минусы:

Стоимость починки механизма складывания крыши

Задний ряд только для сумочек

Infiniti G37 (2007)

Вариант более дорогой и крыша уже не откидывается. Стоимость такого американского японца составит примерно 800 – 1 000 000 рублей, но здесь вы получаете мощный автомобиль с двигателем 3,7 литра и мощность 333 лошадиных силы. Этот автомобиль способен очень быстро перемещаться на дороге, но налог уже большой, почти 50 000 рублей, это стоит держать во внимании. Основные проблемы с этими автомобилями – коробки передач, а вот двигатели ходят хорошо. Внимательно проверяйте этот автомобиль на юридическую чистоту.

AUTO.RU

Плюсы:

Высокая мощность в 333 л.с.

Вместительная

Премиальная марка

Дорогая внешность

Минусы:

Высокий налог

Высокая стоимость ремонта

BMW 320i / 335i (2009)

Это одна из самых легендарных купе от BMW, когда-либо производившихся. Этот кузов полюбился всему миру, на него невероятное количество недорогого тюнинга, который преображает внешку немного устаревшего автомобиля. Линейка двигателей огромна, и если до миллиона вам нужно покупать двухлитровый агрегат мощность 150 л.с., то до полутора миллионов стоит рассматривать трехлитровый N54. Первый вариант подойдёт для простых покатушек, он потребляет мало топлива, прост в обслуживании. А вот трехлитровая версия с двумя турбинами мощностью 306 л.с. разгоняет автомобиль до первой сотни менее чем за 6 секунд. Этот мотор легко чипуется без замены железа до 380 л.с. и разгоняет при таких параметрах за 5 секунд до 100 км/ч. Автомобиль крайне практичен, большой багажник, а если сложить задний рад можно шкафы перевозить. Кузов очень устойчив к коррозии, что важно для авто таких лет. В салоне без проблем усаживаются четыре взрослых человека, есть вариант кабриолета или огромного полностью открывающегося люка. Этот стильный автомобиль никого не оставит равнодушным.

AUTO.RU

Плюсы:

Премиальная марка BMW

Известная серия: ремонтируется и тюнингуется в любом гараже

Крайне вместительный салон для этого класса

Невысокий налог за версию с двигателем на 150 л.с.

Огромное количество запчастей на авито по низким ценам

Минусы:

Большой налог на двигатель мощностью 306 л.с.

Склонность к поломкам навесного оборудования двигателя на 306 л.с.

Быстро исчезает задняя резина

Mercedes-Benz CLK 200 (2007)

Еще один яркий представитель немецких премиальных автомобилей, идеально подходящий на роль летнего комфортного самоката с кожаными креслами и автоматической коробкой передач. Если брать авто до миллиона, то вам будет доступен двигатель объемом 1,8 литра с мощность 184 л.с. Кстати, очень неплохой сбалансированный вариант, когда автомобиль уже начинает ехать, но налог все еще меньше 10 000 рублей в год. Путем нехитрых манипуляций с обновлением ПО блока управления двигателя, мощность можно будет поднять до 200-210 л.с. Прирост маленький, так как нет турбины. В целом очень приятный автомобиль, который не склонен к частым поломкам. Если выйти за предел одного миллиона, вам станут доступны более мощные двигатели и хорошие комплектации. Но лучше остановиться на таком варианте, так как при увеличении бюджета уже доступен более свежий кузов.

AUTO.RU

Плюсы:

Премиальная марка

Сбалансированный двигатель с невысоким налогом

Яркая внешность

Качественный и очень удобный салон

Минусы:

Дороже BMW в обслуживании

Трудно найти запчасти из-за слабого распространения на сегодняшний день

Mazda RX-8 (2007)

Очень интересный автомобиль на лето от марки Mazda с роторным двигателем объема 1.3 литра. Мощность, при этом, достигает 231 л.с., что делает автомобиль очень быстрым со все еще относительно вменяемым налогом в 17 000 в год. Но тут таится главная опасность – эти двигатели нужно очень часто ремонтировать. Их пробег легко может составлять 50 000 км от переборки до переборки. Специфический автомобиль, зато крайне необычный, как минимум из-за наличия заднего ряда дверей, которые небольшие и открываются на манер Rolls-Roys. Салон без изысков, как это принято у японцев, но приятный и практичный, а главное удобный для всех пассажиров, включая задних, если они не самого высокого роста. Такое автомобиль можно купить за 700-800 тысяч рублей, и если выбрать с обслуженным двигателем и коробкой, то проблем возникнуть не должно.

AUTO.RU

Плюсы:

Доступная цена

Оригинальная внешность и компоновка дверей

Большой выбор запчастей и тюнинга

Сбалансированный двигатель со средним налогом

Минусы:

Вероятная поломка роторного двигателя

Достаточно высокая стоимость обслуживания

Слабый выбор на вторичке

AUDI TT (2007)

И наконец AUDI – третий представитель большой немецкой тройки в нашем списке летних автомобилей. AUDI TT в свое время заработала большую базу поклонников, так как владельцам было лестно сравнивать ее с намного более дорогой AUDI R8. К которой она, конечно же, не имела никакого отношения. Так или иначе, но этот автомобиль всегда выделялся своей нестандартной внешностью и компактными габаритами с формой мыльницы. В салоне ваш ждет кожа, роботизированная коробка передач и очень много колец разнообразной формы, как это принято у AUDI. Мощность двигателя составляет 200 л.с., что делает автомобиль очень быстрым при своем небольшом весе. Рекомендуется хорошо проверять коробку передач, так как здесь установлена печально известная DSG, которая ходит не то чтобы очень долго. Но при должном обслуживании, если вы найдете обслуженный автомобиль, у вас не должно возникать каких-то сложностей.

AUTO.RU

Плюсы:

Высокая мощность двигателя в 200 л.с.

Премиальная марка

Яркая внешность

Удобная салон

Минусы:

Высокая стоимость обслуживания

Потенциальные проблемы с коробкой DSG

Малый объем запасных деталей из-за нераспространенности модели в РФ на текущий момент

Mini Cooper Coupe (2013)

Замыкаем нашу подборку летних авто до одного миллиона популярный Mini Cooper в кузове купе. Это неоднозначный автомобиль, который можно или любить или ненавидеть. Нейтральных эмоций он вызывать не умеет, как показывает практика. За сумму до 1 миллиона можно купить как обычную версию, так и спортивную S. Разница между ними около 200 тысяч рублей в деньгах и огромная в мощности и внешнем виде. Если обычная версия более спокойная, то S-ка куда более агрессивная со своими прорезями на капоте, дисками и обвесом. Разница в мощности большая: 122 л.с. против 184 л.с. Разница в разгоне до 100 км/ч тоже приличная – 10 и 7 секунд. Салон этих автомобилей немного специфичен, чего только стоит огромный круглый спидометр на центральной консоли, а не в привычном месте, за рулем. Но так как марка принадлежит концерну BMW. То вам будут доступны самые современные технологии того время, включая безопасность.

AUTO.RU

AUTO.RU

Плюсы:

Весьма эксклюзивный автомобиль, редкий на дороге

Хорошая доступность автозапчастей, благодаря принадлежности к BMW

Невысокий налог

Компактность

Минусы:

Трудно продать на вторичке

Специфический салон

Машина для двоих

Теперь рассмотрим автомобили такого же класса, но стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей. В этом ценовом сегменте нам доступны более современные и интересные автомобили.

Mercedes-Benz E-Class (2014)

Очень красивый автомобиль, который предлагает относительно современные технологии, хороший двигатель и комфортный салон всего за 1.4 млн рублей. Просто посмотрите на внешность, и вы сразу поймете – оно того стоит. Современные формы, классный салон c AMG креслами, трехспицевый руль, современная мультимедиа и огромная панорама. Да, это тот самый автомобиль для лета, который, кстати, не так уж плохо едет, потому что у него под капотом двигатель объемом 2 литра с мощностью 184 л.с. А наличие турбины разблокирует такие опции как чип-тюнинг, который просто прошивкой поможет поднять мощность примерно до 230 лошадиных сил без ущерба мотору. Автомобиль оснащен задним приводом, что делает его весьма привлекательным для летних покатушек и даже озорным. Каких-то проблем с таким сочетанием мотора и коробки у этих автомобилей не было, поэтому просто выбирайте хороший экземпляр и наслаждайтесь!

AUTO.RU

Плюсы:

Премиальная марка

Хороший двигатель склонный к раскачке

Богатый салон

Панорамная крыша

Привлекательная внешность

Минусы:

Высокая стоимость ремонта

Маленький экран в топовой комплектации

Расположение коробки передач на рулевой колонке как у американских авто

BMW 420i xDrive (2014)

В этом же сегменте успешной покупкой будет BMW 4 серии с двухлитровым двигателем мощностью 184 л.с. Кстати, именно этот двигатель установлен в модель 428i, мощность которой 245 л.с., т.е. путем перепрошивки вы легко превращаете 184 лошадиных силы в 245, это делают буквально на каждом углу, но рекомендуем обращаться в проверенные места с историей. Также здесь полный привод, что для кого-то будет плюсом. Налог чуть менее 10 000 в год, что также можно отнести к положительным моментам. В салоне вас будет ждать большой монитор с лучшей на рынке мультимедиа в этом классе, которая умеет все необходимое и регулирует кучу настроек всего авто. Посадка будет относительно спортивная, что не даст вам заскучать за рулем. В целом салон будет выглядеть чуть менее богато, чем у Mercedes, который мы рекомендовали выше, но в функциональности он однозначно не проигрывает. Задний ряд, музыка Harmon / Kardon, камеры и прочие приятности идут в комплекте.

AUTO.RU

Плюсы:

Полный привод

Премиальная марка

Хороший головной свет

Огромный выбор тюнинга и запчастей, в том числе на Avito.

Хороший двигатель с потенциалом на увеличение мощности без аппаратных модицикаций

Минусы:

Салон выглядит бедновато

Нельзя отключить полный привод

Наличие ткани в отделки салона

AUDI A5 (2013)

Еще одна интересная купешка с мощным двигателем объёмом 2 литра и 225 лошадками внутри, и теперь у нас полный комплект из большой немецкой тройки. Этот автомобиль предложит вам спокойную внешность и такой же салон, как обычно, с большим количеством колец внутри. Также вас ждет большое обилие электроники: память сидений, доводчики, зеркала, закрывание багажника и прочее. Все это, конечно, меняется от автомобиля к автомобилю из-за разных комплектаций, но учитывая небольшую остаточную стоимость автомобиля на вторичке из-за возраста, имеет смысл присматриваться к наиболее полным. Этот автомобиль также оснащен фирменным полным приводом AUDI Quattro. Для лета это не так актуально, но если решите оставить автомобиль по окончанию сезона, вам эта опция пригодится.

AUTO.RU

Плюсы:

Премиальная марка

Кожаный салон с алькантарой

Обилие электроники

Полный привод

Минусы:

Высокая стоимость обслуживания

Потенциальные проблемы с наличием запчастей

Относительно скучная внешность и салон

Peugeot 308 (2014)

Если вы хотите себе кабриолет, чтобы теплыми ночами прошвырнуться по городу с открытой крышей, то обратите внимание на Peugeot 308, который как раз предлагает такую опцию. Автомобиль достаточно большой, вместительный и обладает двигателем с мощностью 150 л.с. Больше, может, и не нужно, а то с открытой крышей еще из салона чего улетит на полном ходу. Салон кожаный, есть память и настройка сидений, экран, красивая приборная панель, теплый шарф, адаптивные фары и подогрев сидений для компенсации замерзшей головы. Автомобиль весьма практичный, есть вероятность, что вы не захотите с ним расставаться по окончанию сезона. Как и с любым другим кабриолетом, обращайте повышенное внимание на корректность работы механизма складывания крыши.

AUTO.RU

Плюсы:

Складная крыша (кабриолет)

Богатая комплектация для этой марки

Вместительный салон и багажник

Небольшой налог

Минусы:

Потенциальные проблемы с фиксацией крыши

Могут быть проблемы с наличием запчастей из-за нераспространенности данного авто в России.

Очень маленький выбор на вторичке

Smart Fortwo (2016)

Если вы хотите самый эксклюзивный эксклюзив, да еще и компактный, то ваш выбор Smart Fortwo. Мало того, что таких автомобилей вообще очень мало, так это еще и кабриолет. Машина исключительно для двоих с очень интересным салоном – такое ощущение, что садишься в крохотный джип. Крупным и высоким людям такой автомобиль советовать не будем, так как будет просто тесно и некомфортно, а голова скорее всего будет выше верхней линии лобового стекла. А так идеальный городской автомобиль, крыша откидывается, бензин почти не потребляет благодаря двигателю объемом 0,9 литра (90 л.с.), парковаться можно где угодно, а при необходимости можно унести с собой в гараж. Последнее, конечно же, шутка.

AUTO.RU

Плюсы:

Максимальная эксклюзивность за мало денег

Хорошая комплектация с кучей электроники

Компактность

Годовой налог в стоимость бургера

Минусы:

Сложности с поиском запчастей

Мало свободного места в салоне

Не подойдет высоким и крупным автолюбителям

Volkswagen Golf R (2012)

В эту же стоимость попадает еще один интересный автомобиль – Volkswagen Golf R. Это очень бодрый автомобиль с двигателем мощностью 256 л.с. Тут сразу нужно вспомнить о налоге, который будет около 39 000 в год, что очень немало. Но это настоящий спортивный Golf. Который отличается от обычного городского буквально всем: двигатель, подвеска, коробка и даже салон. Салон вполне вместительный, так как у авто 5 дверей, так что даже на дачу сгонять можно. Главное, чтобы у дачи было асфальтированное покрытие, так как клиренс ну крайне маленький около 140 мм пока автомобиль ничем не нагружен. При загрузке парой пассажиров клиренс может легко снизиться до 10-12 сантиметров, а это означает езду только по прямым дорогам. Коробка роботизированная, так что проверяйте перед покупкой внимательно.

AUTO.RU

Плюсы:

Большой салон

Высокая мощность двигателя

Хорошее оснащение салона

Относительно низкая стоимость запчастей

Минусы:

Очень большой налог

Маленький дорожный просвет

Наличие простой ткани в отделке салона

На этом мы завершаем список рекомендованных автомобилей стоимостью до полутора миллионов рублей. Конечно, это далеко не все интересные автомобили, которые можно купить за эту стоимость, но мы постарались выбрать для вас лучшее. Если же вы готовы активно торговаться и, вероятно, увеличит бюджет еще 50 – 100 тысяч рублей, вам станут доступны такие автомобили как: BMW 6 серии, Mercedes-Benz CL и SLK.

AUTO.RU

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