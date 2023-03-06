Три новые «разводки» водителей в 2023-м

Плата за бесплатные участки дороги, подставные ДТП по новым схемам и не только это. Будьте бдительны!

Фото: За рулем За рулем

Схема 1. Автоподстава с незаметным торможением

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Заметив на дороге движущуюся за собой потенциальную жертву, автоподставщик делает резкое торможение, но не педалью, а стояночным тормозом. При этом стоп-сигналы не загораются. Водитель позади не успевает среагировать и врезается в машину злоумышленника. Чаще всего это дорогая иномарка.

В основном, автоподставщики практикуют незаметное торможение на участках дорог с ограничением скоростного режима в 40 км/ч. В таких местах автомобили движутся на небольшой дистанции и с невысокой скоростью. Последнее обстоятельство позволяет избежать жертв при столкновении. Помните, что если причинен вред здоровью, то вызов ГИБДД обязателен.

В качестве жертвы выбираются водители недорогих машин. Ну а после ДТП мошенники действуют по стандартной схеме — настаивают на немедленной выплате денежной компенсации без вызова ГИБДД.

Что делать?

Не поддаваться на уговоры мошенников и не покидать место ДТП. Необходимо зафиксировать на фото с четырех сторон подробности аварии и сообщить о случившемся по телефону 112.

Против злоумышленников можно хорошо бороться их же методами. При подозрении на подставу после случившейся аварии сфотографируйте номер подставной машины и самих мошенников. Если начать вызывать ГИБДД, в большинстве случаев мошенники отстают от своей жертвы.

Схема 2. Оплата проезда по бесплатной дороге

Эта новая схема приобретает большой размах в период отпусков, когда потоки машин направляются к месту отдыха. Многие автовладельцы даже не замечают, что въехали в зону платной магистрали. Этим спешат воспользоваться интернет-аферисты. Они создают фишинговые сайты, которые как две капли воды похожи на настоящие сайты фирм, предоставляющих платные услуги. Затем ссылки на поддельные сайты рассылаются автомобилистам.

По заявлению «Автодора», попасться на эту уловку очень просто. В ссылке на поддельный сайт меняется одна буква, и при беглом взгляде становится невозможным отличить сайт реальной компании от поддельного. К тому же фишинговый сайт оформляется в точном соответствии с сайтом компании, обслуживающей платные дороги.

Реалистичности ситуации добавляет еще и тот факт, что операторы платных дорог на самом деле производят рассылку смс-уведомлений о фактах задолженности.

Как не стать жертвой?

Не стоит торопиться с оплатой. Следует проверить факт задолженности, отыскав в Сети официальную страницу организации. Не лишней будет и проверка задолженностей по госномеру транспортного средства.

Схема 3. «Треугольник» ― афера при продаже автомобиля

По этой схеме обманывают и продавца, и покупателя машины. Для обмана мошенник находит реальное объявление о продаже автомобиля, копирует его и размещает на других сайтах, но уже с более низкой ценой за машину.

Затем мошенник начинает вести переговоры с покупателем, выдавая себя за настоящего продавца, а с владельцем автомобиля — как заинтересованный покупатель. Таких мошенников еще называют посредник-«прокладка». Далее «прокладка» созванивается с покупателем, назначает встречу и говорит, что показывать машину сам не может и вместо него приедет его друг. Расчет же за покупку он готов получить на банковскую карту.

Настоящему продавцу посредник-«прокладка» говорит, что покупать машину приедет его представитель, который и подпишет все документы. Оплату же якобы настоящий покупатель обязуется перевести продавцу на карту. В результате в момент подписания договора купли-продажи деньги за машину зачисляются на карту посредника-«прокладки», который с полученной суммой исчезает.

Как быть?

Расплачивайтесь за покупку только с собственником автомобиля, данные которого вписаны в ПТС. Лично у него и уточните, на какую карту переводить деньги за покупку автомобиля.

Верный признак подставного ДТП

По заявлению вице-президента «Национального автомобильного союза» Антона Шапарина, схемы автоподстав не меняются годами.

Определить мошенников можно по одному верному признаку: они категорически отказываются вызывать на место аварии сотрудников ДПС и всячески стремятся решить проблему на месте.

«Они могут применять разные тактики, методики и стратегии, но все они будут говорить, что полицию не вызываем, ОСАГО не вариант, в суд не пойдем, разбираемся сейчас и здесь. Главная задача аферистов — выудить у водителя наличные деньги за подставную аварию», — предостерег автоэксперт.