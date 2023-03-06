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28 минут назад

Не рискуй своей жизнью и кошельком: какие штрафы ждут за не пристегнутый ремень в 2023 году

Мария Иванова

Каждый современный автомобиль с завода оснащен бесплатной страховкой жизни, при чем даже не по подписке, и называется она «ремень безопасности». Стараясь обеспечить сохранность своим транспортным средствам, владельцы часто покупают дорогую КАСКО, однако бесплатным ремнем пользуются далеко не все. В нашем законодательстве прописаны штрафы за игнорирование ремня безопасности во время движения, а также появились электронные средства распознавания данного типа нарушения.

Не рискуй своей жизнью и кошельком: какие штрафы ждут за не пристегнутый ремень в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Статья КоАП РФ 12.6 гласит следующее:

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Управление транспортным средством водителем, непристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, непристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых мотошлемах - влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Но есть еще одна ситуация, в которой многие путаются просто по незнанию. Часто пассажиры такси думают, что раз они сидят сзади, то пристегиваться не надо. А вот согласно закону, пристегиваться должен каждый человек, находящийся в салоне движущегося автомобиля. При чем в данном случае пострадают оба: и пассажир и водитель, потому что штраф заплатит как водитель, который тронулся с места с не пристёгнутым пассажиром, так и сам пассажир, который не пристегнулся во время движения авто. В этом случае водитель заплатит штраф в размере одной тысячи рублей согласно статье КоАП РФ 12.6, а пассажиру выпишут штраф в размере пятисот рублей согласно статья 12.29.

Также появилось ноу-хау в вопросе выявления таких нарушителей. Вот уже некоторое время за это стали штрафовать камеры, которые следят за превышением скорости. И если на трассе можно попробовать доказать, что ремень был пристегнут, а вы его отстегнули только что, то с камерой разговаривать бесполезно, вы должны будете самостоятельно собирать доказательства того, что вы на самом деле были пристегнуты и отправлять их в ГИБДД. Также нужно понимать, что камер, способных распознавать непристегнутый ремень безопасности со временем будет становиться все больше, поэтому прокатившись с заглушкой вместо ремня или пропустив его за спиной, пристегнув кресло, можно будет собрать достаточно большое количество штрафов.

РИА Новости

Мы рекомендуем вам всегда пристегиваться, и не потому, что за неисполнение грозит штраф, а потому что это может сохранить ваше здоровье.

Автоэксперт,ГИБДД,
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