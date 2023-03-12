Удивительная история Горьковского Автомобильного Завода и великой "генеральской Волги" времен СССР

Автомобили Горьковского Автомобильного Завода плотно ассоциируются с эпохой СССР и ранней России, когда Волги были крайне популярны и уважаемы. На сегодняшний день, производство седанов «Волга» остановлено, что является предметом большой печали, так как это был чуть ли не единственный комфортный большой автомобиль отечественного производства. Предлагаем вспомнить вместе с нами, как создавалась легендарная модель.

Фото: Рамблер Рамблер

История завода берет свое начало в далеком 1929 году, а в 1932 с конвейера сошел первый автомобиль. Некоторое время тут собирали модели на базе американских Ford-A и Ford-AA. Производство быстро масштабировалось и уже спустя три года, с завода выкатился стотысячный автомобиль. К тому времени на заводе ГАЗ выпускали и легковые машины, и грузовики, и даже автобусы.

РИА

РИА

Особое значение Горьковский завод сыграл в годы Второй Мировой Войны, выпустив не только более 175 000 автомобилей, но и 12 000 танков, включая знаковые Т-70 и Т-80. Последний позже перебросили на другой завод в окрестностях Москвы, чтобы не снижать выпуск уже устоявшихся моделей для фронта. Помимо этого, завод выпустил за годы Великой Отечественной Войны более 9 000 самоходных ударных установок, столько же бронеавтомобилей, 24 000 минометов и многое другое. А уж количество снарядов и мин исчислялось и вовсе десятками миллионов.

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РИА

После окончания ВОВ завод продолжил работу и начал наращивать мощности, а в 1946 году выпустил ГАЗ М-20, он же «Победа». Всего за 12 лет выпуска этой модели было создано 241 497 автомобилей. В 1956 году на смену «Победе» пришла первая Волга ГАЗ-21, а в 1959 году - легендарная "Чайка", которая и по сей день остается предметом желания многих автолюбителей.

РИА

С начала 1960 годов велись разработки для замены первой Волги на усовершенствованную модель, которой оказался ГАЗ-24. Это та самая большая квадратная "Волга" с круглыми фарами, которые светили лучше, чем выглядели. Машина увидела свет лишь в 1968 году и производилась практически до самого распада СССР – 1986 года. Этот автомобиль не был похож на другие, у него была совершенно новая форма кузова, другой салон, который позаимствовал элементы от "Чайки", и в целом у него была другая философия. Здесь уже пытались построить большой комфортный автомобиль, немного подсмотрев у американских коллег, которые в те годы активно проталкивали масс кары с длинным капотом.

ТАСС

ТАСС

ТАСС

РИА

РИА

Именно эта "Волга" позднее называлась «Волга КГБ». Если говорить про официальные названия, то спецавтомобили имели название ГАЗ 24-25 (для сопровождения кортежей первых лиц) и ГАЗ 24-24 (модификация для наружного наблюдения). Были и другие , но в очень редких исполнениях.

ГАЗ-24 легко модифицировался благодаря большим габаритам – запихнуть в нее можно было все что угодно, даже V8. Кстати, именно так с ней и поступили! А что, почему в Чайке установлен мощный мотор, а "Волга КГБ" должна быть хуже? Взяли мотор от Чайки, допилили его и засунули в ГАЗ-24. Кстати, доработки были существенные, новые моторы изменились даже по габаритам, поэтому пришлось делать новые щупы как для двигателя, так и для автоматической коробки передач. И на щупе для коробки можно было найти даже обозначение самой модели, т.е. «24-24». Да, в этой волге был «автомат», который был очень хорошо замаскирован, так как обычные граждане не должны были знать, что рядом стоит правительственный автомобиль для наблюдения.

В салоне было даже три педали, чтобы не вызывать лишних вопросов.

Автомобиль был оборудован фильтром от радиопомех, которые могли бы негативно сказаться на качестве спецсвязи, которая, разумеется, была установлена в этом автомобиле. Также интересной деталью являются экранированные части проводки от свечей и трамблёра, чтобы они тоже не давали наводок и помех – все было продумано. Само собой, эта мера также помогала исключить проникновение воды в важные узлы. Чтобы все это, включая огромный двигатель, поместилось на платформе, пришлось срезать даже усилители капота, иначе корпус фильтра не давал ему закрыться.

Большой тяжелый автомобиль с мощностью 195 л.с. нужно было еще и как-то останавливать, поэтому система тормозов и подвески была переработана. Волга КГБ получила усиленную подвеску, которая не отличалась по высоте от стоковой, барабанные тормоза из жаростойкого чугуна и новые тормозные колодки, а также иную тормозную магистраль для повышенного давления в системе. Все это позволяло автомобилю не просесть по качеству управляемости и торможения даже после утяжеления на несколько сотен килограммов. Еще одной отличительной особенностью являлась система головного света. Водитель мог включать любую фару отдельно от другой, все это было необходимо для маскировки и спецсигналов.

В 1982 году на основе ГАЗ-24 появилась новая Волга ГАЗ-3102 с двигателем с форкамерно-факельным зажиганием и передними дисковыми тормозами. Именно ее позже прозвали «генеральской». По сути, это был большой рестайлинг предыдущей ГАЗ-24, потому что даже внешнее сходство критически сложно не заметить. Первое время автомобиль решили не пускать в большую серию, а оставить для нужд «приближенных», а для обычных граждан продолжили выпускать ГАЗ-24.

Большинство людей в то время видели эту волгу только снаружи, из-за чего ее часто сравнивали с недоступными иномарками. Кстати, у ГАЗ-3102 существовала удлиненная версия, которая, разумеется, тоже была совсем не для простых смертных и выпускалась очень маленькими партиями. Точное количество на сегодняшний день установить не получилось.

РИА

Для удешевления производства относительно малосерийной ГАЗ-3102, было принято решение использовать ее детали для обновленной версии гражданской ГАЗ-24. Таким образом старый автомобиль получил небольшой апгрейд в виде новых ручек дверей, элементов салона, вакуумного усилителя тормозов. Так закончилась эпоха уникальной генеральской волги, которую по кусочкам растащили на соседние проекты. Но самое интересное, что этот автомобиль выпускали вплоть до 2008 года, а за все время было собрано около 160 000 генеральских Волг.

РИА

Позже, в 1992 году, вышла абсолютная новинка в лице ГАЗ-31029, которая была еще одной переработкой ГАЗ-24-10 с задними кузовными элементами от ГАЗ-3102. Это было сложное для страны время и удивительно, что вообще смогли выпустить новую модель, пусть и собрав ее частично из двух предыдущих.

Так или иначе, но передняя часть смотрелась намного свежее, хоть и была лишена различных декоративных элементов. Собственно, весь автомобиль подвергся удешевлению, потому что разрабатывался и производился на стыке двух эпох, когда вообще не было понятно, что, собственно, будет завтра. Заводу нужно было как-то выживать и содержать остальную линейку автомобилей. Собственно, это первая машина, которая вышла уже с ОАО ГАЗ, т.е. не государственного предприятия, а самостоятельного акционерного общества. Из-за появления частного мелкого бизнеса и полного отсутствия легких микроавтобусов для перевозки, новая Волга стала пользоваться невероятным спросом, из-за чего завод был вынужден работать в три смены.

За короткий срок завод практически удвоил количество производимых автомобилей с 65 до 124 тысяч штук в год. Все это резко ударило по качеству, потому что «стало можно». Важен был объем, а не качество выпускаемых автомобилей, в итоге за несколько лет репутация Горьковского Автомобильного Завода была просто уничтожена, так как автомобили совершенно не соответствовали заявленному качеству и сроку службы.

ТАСС

В 1997 году завод показал новинку – ГАЗ-3110, которая являлась глубокой переработкой кузова 1960 года. Это снова было вынужденное решение в сложное для страны время. Но это все равно был новый автомобиль, который унаследовал элементы своего предшественника и частично повторил переднюю часть. А вот задняя часть автомобиля была уже новой и многим пришлась по вкусу, потому что впервые отказались от угловатых «квадрато-образных» фар старого образца и перешли к новым округлым заходящими на задние крылья. Внешность новой Волги была достаточно гармонична и хорошо встречена покупателями.

РИА

На основе этого автомобиля позже построили рестайлинг и назвали его ГАЗ-31105, который выпускался до 2009 года. Основное отличие заключалась в передней части, которая получила новые сегментированные фары с хорошим дальним светом. Также позже была немного доработана подвеска, салон получил модуль управления электростеклоподъемниками, изменились заднице фонари. Была даже небольшая эпоха, когда в Волгу 31105 устанавливали двигатели от Chrysler.

РИА

ТАСС

Собственно, ГАЗ-31105 был последней "народной" волгой, потому что ГАЗ-3111 уже не вывез конкуренции и проект просуществовал всего 4 года. Это был очень красивый автомобиль, но стоил он слишком дорого, за его цену можно было купить новенькую иномарку уровня Opel. Не помогла и новая передняя многорычажная подвеска, и хорошая по тем временам динамика с ускорением до сотни всего за 13,6 сек в компоновке с самым слабым двигателем и 10,8 секунд - с самым мощным. Это все равно была «Волга», и именно так она и воспринималась. Хлынувший на Российский рынок импорт показал нашим гражданам, что выбор автомобилей велик и даже огромен, и что есть куда более интересные решения от западных производителей.

Горьковский Автомобильный Завод функционирует и по сей день, только теперь это холдинг, который носит название «Группа ГАЗ», совмещает в себе 13 производственных предприятий и выпускает уже не «генеральские» Волги, а легкие коммерческие автомобили.

Если проследить историю завода за предыдущие лет так 50, то можно сделать вывод, что основной бедой концерна являлось отсутствие четкого плана развития и постоянное заимствование деталей между разными поколениями автомобилей. При чем иногда более старые автомобили, остававшиеся на производственной линии, получали элементы от более свежих машин.