Lada Vesta возвращается: новый взгляд на старую модель. Какие изменения ждут покупателей в 2023 году?

Спустя целый год после остановки производства Lada Vesta вновь вернулась на Российский рынок и дела у нее намного лучше, чем вы ожидаете!

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Недавно в Тольятти состоялся перезапуск флагманской модели Lada Vesta NG. Этот кузов впервые был представлен в 2015 году, когда АвтоВАЗ находился под управлением Бу Андерссона. После него бразды правления принял француз Николя Мор, занимавший пост главы ВАЗа до мая 2022 года.

Видео дня

На 2022 год был запланирован большой рестайлинг модели, который включал в себя большие изменение по салону и кузову автомобиля. Более того, Vesta NG должна была получить полностью светодиодную оптику, что, конечно же, очень хорошо с точки зрения безопасности и дизайна. Неназванный источник в компании АвтоВАЗ рассказывал изданию Autonews.ru, что новинка должна была составить конкуренцию на нашем рынке таким автомобилям как Hyundai Solaris и Skoda Rapid.

Новинка была представлена 22 февраля 2022 года, и тут же политическая ситуация изменилась на столько сильно, что компания Renault, которая являлась акционером и участником альянса с АвтоВАЗ, была вынуждена срочно его покинуть, так как в отношении России были введены санкции. Также санкции привели к исчезновению ключевых поставщиков компонентов для сборки Lada Vesta NG, что в свою очередь привело к полной остановке конвейера. Изначально было принято решение о выпуске более простых автомобилей, которые будут лишены многих узлов, что многих опечалило. Но по итогу 3 марта 2023 все оказалось не так плохо, а может даже в чем-то и лучше, чем планировалось изначально.

Все помнят истории о том, как нам предлагали пользоваться новыми «ладами» без подушек безопасности, систем ABS и т.д.? Так вот, этого не произошло! Новая Vesta NG получила две фронтальные подушки безопасности и систему ABS. Также сохранилась подготовка под будущую установку светодиодной оптики. Здесь стоит пояснить, что текущая конфигурация автомобиля не финальная, и по мере нахождения новых партнеров из дружественных стран, комплектация автомобиля будет улучшаться. Но уже сейчас доступны такие вещи как обогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений кондиционер, парктроники, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и кнопками управления на руле, электростеклоподъемники и многое другое. Место нашлось даже для USB зарядок на центральной консоли. Нужно отметить, что комплектация достаточно бодрая, а новый салон с более мягким пластиком и отделкой под кожу смотрится неплохо. Теперь понятно, как Lada Vesta NG должна была конкурировать с «солярисами», которых на нашем рынке очень любят. Все это звучит как весьма достойный автомобиль с хорошей комплектацией.

АвтоВАЗ

Что касается двигателей и коробки передач, то на текущий момент будет доступен лишь вариант с проверенным старым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 90 л.с. Да, это достаточно мало на сегодняшний день, но не спешите горевать. АвтоВАЗ достаточно оперативно обещает вернуть 16-ти клапанный двигатель мощностью 106 л.с. с механической коробкой передач. Помимо этого, на текущий момент готовится версия с автоматической коробкой передач и двигателем 1,8 литра. Скорее всего, это будет один из китайских двигателей с роботизированной коробкой, которые очень распространены в бюджетных автомобилях различных марок, но точных данных или официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Автомобиль получит все привычные вариации кузовов: седан, универсал, а также версию SW Cross. Появятся кузова в продаже одновременно или в порядке очереди на текущий момент не известно.

Очень важный момент заключается в локализации производства запчастей для автомобиля, для избежания повторений ситуаций, в которых нам просто «перекрывают кислород». На сегодняшний день локализация этого авто набирает около 5000 баллов из 8800 баллов по системе Минпромторга, т.е. все достаточно неплохо, и процесс локализации не завершен.