Почему ломается трансмиссия кроссоверов Renault и Nissan

Эксперты журнала «За рулем» перечислили слабые места трансмиссии одного из самых популярных на вторичке полноприводников - Renault Duster.
На основе кроссовера Renault Duster построены такие модели как Nissan Terrano, Renault Kaptur и Renault Arkana. По многим узлам и агрегатам Renault Duster также унифицирован с кроссоверами Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Renault Koleos, а соответственно, у всех этих моделей могут возникать общие проблемы.
Во-первых, у Renault Duster с механической коробкой передач перестает возвращаться педаль сцепления. Это связано с износом и повреждением соединения педали со штоком главного цилиндра. Детали пластмассовые, а поэтому быстро ломаются. Во-вторых, на механических коробках полноприводных Renault Duster быстро изнашивается передний подшипник вторичного вала. В-третьих, типичными неисправностями автомата считаются течь рабочей жидкости, негерметичность теплообменника, быстрый износ втулок валов.
Все это ведет к ускоренному износу фрикционов и снижению ресурса соленоидов. Также у Duster недолговечны ступичные подшипники, они сдаются уже на пробеге 60 000 километров. В угловом редукторе автомобиля есть вал, который передает момент на привод правого переднего колеса. Уплотнение и подшипник этого вала считаются слабыми местами, может появляться течь сальника и неприятная вибрация во врем движения. Может выйти из строя задняя крестовина карданного вала.