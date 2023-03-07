Почему ломается трансмиссия кроссоверов Renault и Nissan

Эксперты журнала «За рулем» перечислили слабые места трансмиссии одного из самых популярных на вторичке полноприводников - Renault Duster.

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На основе кроссовера Renault Duster построены такие модели как Nissan Terrano, Renault Kaptur и Renault Arkana. По многим узлам и агрегатам Renault Duster также унифицирован с кроссоверами Nissan X-Trail, Nissan Qashqai и Renault Koleos, а соответственно, у всех этих моделей могут возникать общие проблемы.

Во-первых, у Renault Duster с механической коробкой передач перестает возвращаться педаль сцепления. Это связано с износом и повреждением соединения педали со штоком главного цилиндра. Детали пластмассовые, а поэтому быстро ломаются. Во-вторых, на механических коробках полноприводных Renault Duster быстро изнашивается передний подшипник вторичного вала. В-третьих, типичными неисправностями автомата считаются течь рабочей жидкости, негерметичность теплообменника, быстрый износ втулок валов.