Новейший Haval P04 в образе американских внедорожников

Изготовителем P04 заявлен, как премьерный крупный внедорожник и фото это подтверждают - новый Haval P04 2023 имеет выдающиеся размеры кузова и шикарную колесную базу. Обе двери внедорожника свободно открываются и далеки от колес.

Фото: Haval Haval

Внешний дизайн новинки из Поднебесной отличается от собратьев по бренду, а более напоминает аналоги американских моделей. Объемная радиаторная решетка автомобиля украшена широкой хромированной окантовкой. Фары рабочего света широкие квадратной формы и все устройства, расположенные на передней части авто для освещения дороги, имеют линзовые основные элементы. Указатели поворота и внешние световые приборы агрегата светодиодные.

Нельзя не заметить ширину задней стойки и наличие рейлингов на крыше. Приподнятые колесные арки Haval поддерживают его внедорожные характеристики, а дополнительная подножка делает вход в салон автомобиля надежным и безопасным.

Снимки салона Haval P04 пока только неофициальные, сделанные ранее фотошпионами, если им верить, то укомплектована машина не менее впечатляюще и не без элементов классики, а во втором ряду достаточно свободно.

Основные показатели двигателя нового «китайца» еще не афишируются, хотя обещают разнообразный выбор моторного ряда.