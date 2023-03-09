Автомеханик рассказал, как подготовить машину к весне

Мастер-приемщик одного из техцентров Сергей Шабунин рассказал о том, что с наступлением весны автомобиль должен пройти через комплекс проверок, чтобы в дальнейшем транспорт не страдал от коррозии, поломок в системе кондиционирования и мотора. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Шабунин посоветовал начать с проверки ходовой части машины – чаще всего зимой выходят из строя сайлентблоки. Антифриз должен быть в идеальном состоянии, так как он помогает мотору не перегреваться во время потепления на улице.

"Обязательно следует почистить радиаторы от соли и грязи, в противном случае двигатель может перегреваться, а кондиционер будет работать некорректно. Дело в том, что радиаторы не просто забиваются, а сгнивают от соли, которая попадает в алюминиевые соты", – предупредил мастер.

Не меньше реагенты портят и лакокрасочное покрытие автомобиля. После зимы автомеханик советует заняться не только полировкой кузова, но и покрыть его жидким стеклом или керамикой для дополнительной защиты.

Шабунин напомнил, что многие автолюбители по зиме чистят фары щетками для снега, что быстрее изнашивает пластик.

"После зимы автовладельцы часто полируют фары. Если автомобиль оснащен ксеноновыми линзами, то они работают должным образом только при чистых и отполированных фарах, в противном случае свет рассеивается", – рассказал он.