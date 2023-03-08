Как привести машину в порядок после зимнего простоя

— За время простоя могли спуститься колеса — это обязательно нужно проверить. Может быть, что-то подгнило, появилась коррозия — с этим сражаться нужно быстро. Тут есть разные способы. Если очаги небольшие, то можно просто чуть-чуть подкрасить. Можно с этим вопросом на обычную мойку заехать — там обычно рады помочь за скромную сумму. Если говорить о полном антикоре, то это будет стоить тысяч 20–25. Здесь уже все зависит от того, как долго вы планируете на своей машине ездить, — рассказал эксперт.