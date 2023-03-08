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28 минут назад

«Что-то могло подгнить»: как привести машину в порядок после зимнего простоя

Вечерняя Москва

Некоторые водители предпочитают не ездить в зимний период. В этом случае с автомобилем во время длительной стоянки могут произойти нехорошие перемены, например, спустятся колеса или появится коррозия. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Как привести машину в порядок после зимнего простоя
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

— За время простоя могли спуститься колеса — это обязательно нужно проверить. Может быть, что-то подгнило, появилась коррозия — с этим сражаться нужно быстро. Тут есть разные способы. Если очаги небольшие, то можно просто чуть-чуть подкрасить. Можно с этим вопросом на обычную мойку заехать — там обычно рады помочь за скромную сумму. Если говорить о полном антикоре, то это будет стоить тысяч 20–25. Здесь уже все зависит от того, как долго вы планируете на своей машине ездить, — рассказал эксперт.

Перед первым выездом машину стоит помыть и пропылесосить, чтобы создалось ощущение свежести, посоветовал Колодочкин. Если протереть ветровое стекло, то видимость станет гораздо лучше, так как за период простоя стекло могло помутнеть, заметил специалист.

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При необходимости может понадобиться замена или зарядка аккумулятора, подчеркнул собеседник «ВМ».

— Если машина всю зиму стояла с подключенной аккумуляторной батареей, то почти наверняка за это время она разрядилась. Современная машина в состоянии покоя все равно потребляет ток, особенно, если там стоит не заводская, а внешняя противоугонная система, — рассказал специалист.

По мнению эксперта, если человек опасается ездить зимой, имеет смысл возобновить поездки в апреле.

— Лучше подождать еще март, потому что сейчас фактически все еще продолжается зима, хоть и формально можно переходить на летние шины. Если под колесами не пойми что, то лучше отдохнуть от машины, — рассказал собеседник «ВМ».

Первый выезд после перерыва лучше организовать на спокойных дорогах, уверен эксперт. Будет достаточно 30 минут неспешной езды, чтобы вспомнить ощущения, заключил Колодочкин.

Автоэксперт,
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