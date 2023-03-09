Как по внешним признакам узнать о состоянии авто с пробегом

Игорь Шагапов рассказал «Автокоду», на что обратить внимание при первом осмотре машины, чтобы понять, в каком состоянии она продается.

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В первую очередь при осмотре машины с пробегом нужно осмотреть на отпескоструенные фары и противотуманки. Их внешний вид покажет, насколько бережно бывший владелец относился к световому оборудованию ТС.

Затем стоит взглянуть на хромированные элементы, пластиковые детали и накладки, а также на кнопки и подлокотник. Если эти элементы сильно затерты, то это один из сигналов будущему хозяину автомобиля насторожиться.

Далее стоит оценить состояние педального узла – нет ли на нем повреждений и ржавчины. В салоне авто необходимо осмотреть на износ рычаг КПП и руль.