Как по внешним признакам узнать о состоянии авто с пробегом

Игорь Шагапов рассказал «Автокоду», на что обратить внимание при первом осмотре машины, чтобы понять, в каком состоянии она продается.
В первую очередь при осмотре машины с пробегом нужно осмотреть на отпескоструенные фары и противотуманки. Их внешний вид покажет, насколько бережно бывший владелец относился к световому оборудованию ТС.
Затем стоит взглянуть на хромированные элементы, пластиковые детали и накладки, а также на кнопки и подлокотник. Если эти элементы сильно затерты, то это один из сигналов будущему хозяину автомобиля насторожиться.
Далее стоит оценить состояние педального узла – нет ли на нем повреждений и ржавчины. В салоне авто необходимо осмотреть на износ рычаг КПП и руль.
– Все автомобили изнашиваются по-разному. Например, немецкие автомобили и к 300 тыс. км пробега могут выглядеть очень даже прилично, – отмечает Игорь Шагапов. – Но, к примеру, руль Chevrolet Aveo в кузове Т300 начинает отслаиваться уже к 100 тыс. км. пробега, несмотря на то, что он вроде как пластиковый.