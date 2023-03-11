Российский авторынок: какие бренды остались и что еще можно купить

В феврале 2022 года ситуация на авторынке в России начала резко меняться по причине введенных санкций. Некоторые бренды покинули Россию по собственному желанию, некоторые под давлением, но в итоге ушло абсолютное большинство американских и европейских производителей. Купить сегодня новый автомобиль также, как вы это делали еще несколько лет назад - невозможно. Изменилось все: марки, цены, доступность и даже условия гарантийного обслуживания. На самом деле, на рынке автомобилей сегодня творится абсолютный хаос, в котором очень трудно разобраться. Но мы попробуем!
Как вы понимаете, это все китайские бренды плюс несколько отечественных. И давайте будем честны, еще "вчера" о половине перечисленных марок вы даже не знали. А сегодня эти компании официально привозят свои автомобили и продают их в России с гарантией. Ценники немного непривычные для китайских автомобилей, которые на фоне европейских и американских воспринимались сугубо догоняющими и привлекали малый процент автолюбителей. Зато они предлагают хороший набор опций и приятные визуально машины.
Отечественные бренды тоже пострадали от санкций, потому что на сегодняшний день в мире нет ни одного концерна, который использовал бы запчасти только собственного производства, глобализация и децентрализация сделали свое дело: современные Vesta пропали, Granta перешли на комплектацию "барабан" и восстановились только к концу 2022, ну а "Ниву" было днем с огнем не сыскать. Сегодня ситуация, правда, наладилась: нашлись новые поставщики из дружественных стран, которые заткнули бреши в комплектующих для сборки, а АвтоВАЗ даже показал за закрытыми дверями Granta 2 и пообещал скорый выпуск обновленной Vesta.
Что касается марок, которые были разрешены по параллельному импорту, то издание "Известия" приводят следующий список:
Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, GM, Cadillac, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Mercedes-Benz, Daimler, Maybach, Smart, BMW, Mini, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi, Toyota, Lexus, Isuzu, Subaru, Suzuki, Honda, Infiniti, Nissan, Volvo, DAF Trucks, MAN, Scania, Rolls-Royce, Bugatti, Bentley, Lamborghini, Maserati, Ferrari, Aston Martin.
Здесь можно отметить, что нет таких популярных корейских марок как KIA или Hyundai, которые остановили деятельность еще в 2022 году. Они не совсем ушли, но новые машины пока не производят, что практически приравнивает их к покинувшим рынок брендам. И получилась ситуация в которой концерн рынок не покинул, а потому в списках на параллельный импорт отсутствует, и машин при этом не производит. Проще говоря и своих нет, и привезти нельзя.
Но если вы проезжаете мимо салонов дилеров иномарок, то не могли не заметить, что все они открыты и функционируют, как это получилось и чем они торгуют? А продают они те самые автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Дилерам нужно как-то выживать, потому что никаких дотаций от брендов у них нет, так как дилеры обычно не принадлежат авто брендам. Это отдельные локальные юрлица, которые получили лицензию от производителя на распространение их автомобилей и аксессуаров. Поэтому после ухода самих брендов, остались эти самые автодилеры, которые всеми силами пытаются продолжить что-то продавать.
Стоит отметить, что при покупке, казалось бы, нового автомобиля в салоне у дилера теперь нужно быть максимально внимательным. Во-первых, цена может быть сильно выше рекомендуемой и ожидаемой, так как прайс более не регулируется ничем, кроме жадности и адекватности конкретного продавца. Во-вторых, автомобили возит не сам производитель, а значит не несет за них никакой ответственности и нужно крайне внимательно изучать автомобиль на выдаче. Ну и в-третьих, условия гарантийного обслуживания могут сильно отличаться, этот момент нужно проговаривать отдельно. Тут же обращаем внимание, что даже если с вами все бумаги по гарантийной поддержке, проблема с нехваткой запчастей никуда не делась и купив новый автомобиль, при поломке вы можете попасть в лист ожидания запчасти на долгие месяцы, а все это время автомобиль будет покрываться пылью на заднем дворе дилерской парковки. Поэтому все это весьма условно и сегодня нужно осознавать риски с приобретением нового автомобиля, так как это более ничего не гарантирует.
В итоге. На сегодняшний день у нас выбор только из китайского и отечественного автопрома, если говорить про официальные продажи. Не самый плохой вариант для среднестатистического покупателя. Ну а те, кто привыкли ездить на "шестисотых", найдут способ, как их купить вновь.