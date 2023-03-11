Российский авторынок: какие бренды остались и что еще можно купить

В феврале 2022 года ситуация на авторынке в России начала резко меняться по причине введенных санкций. Некоторые бренды покинули Россию по собственному желанию, некоторые под давлением, но в итоге ушло абсолютное большинство американских и европейских производителей. Купить сегодня новый автомобиль также, как вы это делали еще несколько лет назад - невозможно. Изменилось все: марки, цены, доступность и даже условия гарантийного обслуживания. На самом деле, на рынке автомобилей сегодня творится абсолютный хаос, в котором очень трудно разобраться. Но мы попробуем!

Dongfeng

Changan

Exeed

Gac

Foton

Omoda

Chery

Geely

Haval

Jac

Faw

Lada

ГАЗ

УАЗ

Москвич Официально на Российском рынке сейчас продаются только вот эти марки:

РИА

Как вы понимаете, это все китайские бренды плюс несколько отечественных. И давайте будем честны, еще "вчера" о половине перечисленных марок вы даже не знали. А сегодня эти компании официально привозят свои автомобили и продают их в России с гарантией. Ценники немного непривычные для китайских автомобилей, которые на фоне европейских и американских воспринимались сугубо догоняющими и привлекали малый процент автолюбителей. Зато они предлагают хороший набор опций и приятные визуально машины.

Отечественные бренды тоже пострадали от санкций, потому что на сегодняшний день в мире нет ни одного концерна, который использовал бы запчасти только собственного производства, глобализация и децентрализация сделали свое дело: современные Vesta пропали, Granta перешли на комплектацию "барабан" и восстановились только к концу 2022, ну а "Ниву" было днем с огнем не сыскать. Сегодня ситуация, правда, наладилась: нашлись новые поставщики из дружественных стран, которые заткнули бреши в комплектующих для сборки, а АвтоВАЗ даже показал за закрытыми дверями Granta 2 и пообещал скорый выпуск обновленной Vesta.

Что касается марок, которые были разрешены по параллельному импорту, то издание "Известия" приводят следующий список:

Здесь можно отметить, что нет таких популярных корейских марок как KIA или Hyundai, которые остановили деятельность еще в 2022 году. Они не совсем ушли, но новые машины пока не производят, что практически приравнивает их к покинувшим рынок брендам. И получилась ситуация в которой концерн рынок не покинул, а потому в списках на параллельный импорт отсутствует, и машин при этом не производит. Проще говоря и своих нет, и привезти нельзя.

ТАСС

Но если вы проезжаете мимо салонов дилеров иномарок, то не могли не заметить, что все они открыты и функционируют, как это получилось и чем они торгуют? А продают они те самые автомобили, ввезенные по параллельному импорту. Дилерам нужно как-то выживать, потому что никаких дотаций от брендов у них нет, так как дилеры обычно не принадлежат авто брендам. Это отдельные локальные юрлица, которые получили лицензию от производителя на распространение их автомобилей и аксессуаров. Поэтому после ухода самих брендов, остались эти самые автодилеры, которые всеми силами пытаются продолжить что-то продавать.

Стоит отметить, что при покупке, казалось бы, нового автомобиля в салоне у дилера теперь нужно быть максимально внимательным. Во-первых, цена может быть сильно выше рекомендуемой и ожидаемой, так как прайс более не регулируется ничем, кроме жадности и адекватности конкретного продавца. Во-вторых, автомобили возит не сам производитель, а значит не несет за них никакой ответственности и нужно крайне внимательно изучать автомобиль на выдаче. Ну и в-третьих, условия гарантийного обслуживания могут сильно отличаться, этот момент нужно проговаривать отдельно. Тут же обращаем внимание, что даже если с вами все бумаги по гарантийной поддержке, проблема с нехваткой запчастей никуда не делась и купив новый автомобиль, при поломке вы можете попасть в лист ожидания запчасти на долгие месяцы, а все это время автомобиль будет покрываться пылью на заднем дворе дилерской парковки. Поэтому все это весьма условно и сегодня нужно осознавать риски с приобретением нового автомобиля, так как это более ничего не гарантирует.