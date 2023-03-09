Почему в холода исчезает масложор?

Причина исчезновения масложора вас удивит. На самом деле двигатель продолжает потреблять масло. Но его недостаток компенсируется бензином и водой. Вот и получается, что уровень не падает, а иногда даже растет.

Фото: За рулем За рулем

Избыток топлива

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Зимой прогрев мотора до рабочей температуры занимает гораздо большее время, чем летом. В этом режиме система управления двигателем обеспечивает обогащенную топливную смесь.

И чем современнее мотор и выше экологические нормы, тем богаче смесь. Излишки топлива догорают уже в каталитическом нейтрализаторе, что приводит к быстрому прогреву керамических сот и эффективному обезвреживанию отработавших газов.

Однако бензин из богатой смеси конденсируется на стенках еще не прогретых цилиндров и попадает через поршневые кольца в масло.

При частых холодных пусках и непродолжительных поездках топливо из масла не успевает улетучиться. Поэтому уровень в поддоне постепенно поднимается.

Причем такой эффект могут наблюдать владельцы автомобилей и с бензиновыми, и с дизельными моторами.

Откуда вода?

Когда двигатель глушат после поездки, воздух внутри агрегата остывает, и на стенках конденсируется влага. Немного, но если поездки частые, но короткие, то эта вода из масла не успевает испариться.

Чтобы в этом убедиться, достаточно отвернуть пробку маслозаливной горловины. На ее нижней поверхности зимой образуется желтоватый налет, напоминающий по консистенции сметану. Это эмульсия (механическая смесь) воды с моторным маслом. Такими же отложениями покрыта клапанная крышка.

Вода собирается и в поддоне. Именно поэтому уровень масла поднимается.

Особенно опасна большая лужа на дне поддона (ведь вода тяжелее масла). Если в мороз она замерзнет, то полностью прекратится подача масла в маслозаборник. Последствия трагические: масляное голодание и повышенный износ деталей, ведущий к капремонту двигателя.

Лучшей профилактикой является интенсивная эксплуатация автомобиля и длительные поездки. Например, у такси, которые проезжают по 100 тысяч км за год, в масле ни воды, ни топлива практически не бывает.

Рецепт для владельцев личного транспорта: после 4-5 коротких поездок нужно обязательно совершать одну продолжительную. Причем после полного прогрева мотор желательно прогнать на высоких оборотах.

Если дорожные условия не позволяют развивать высокую (свыше 100 км/ч) скорость, надо переходить на более низкие передачи, чтобы обороты двигателя были не меньше 4000 в минуту, и поддерживать этот режим не менее 15-20 минут. Во время такой поездки топливо и влага из масла испарятся.

Еще полезным будет утепление моторного отсека. На решетку радиатора можно установить фартук, а двигатель сверху накрыть автоодеялом.

Автоодеяло способствует уменьшению количества эмульсии на внутренней поверхности клапанной крышки, так как удерживает тепло в верхней части мотора.

Будьте внимательны!

Уровень масла зимой может расти и по другим причинам. Например, попадание излишков топлива случится из-за негерметичной форсунки. Или через прохудившиеся прокладки либо через трещины в деталях в масло начнет попадать антифриз.