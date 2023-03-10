Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

Исследованием занялись эксперты издания Whatcar совместно со страховой компанией MotorEasy. В ходе работы авторы опросили 25 000 автовладельцев из Великобритании, которые рассказывали о неполадках, которые они обнаружили в своих машинах за последние два года. На основании ответов респондентов в финальный список моделей попали самые надежные автомобили, некоторые из которых можно купить и на вторичном рынке в России.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Рейтинг самых надежных премиальных кроссоверов возглавил Volkswagen Touareg, лишь 12 процентов владельцев которого столкнулись с проблемами за последние два года. При этом большинство респондентов отметили, что неполадки были незначительные.

В тройке лидеров дорогих вседорожников попали Porsche Macan и Mercedes-Benz GLE. Среди опрошенных автомобилистов лишь 13 и 7 процентов владельцев этих моделей соответственно пожаловались на проблемы. Однако хозяева GLE чаще сталкивались с более серьезными неполадками, связанными с двигателем или электрикой.

В списке самых надежных полноразмерных кроссоверов безоговорочным лидером стала Toyota RAV4. Единственным нареканием у двух процентов владельцев модели стали проблемы с подвеской. Далее в рейтинге расположились Honda CR-V предыдущего поколения и Lexus NX. Хозяева этих японских машин в основном испытывали незначительные проблемы с коробкой передач или электроникой.

Кроме того, специалисты рассказали о самых беспроблемных моделях в категории компактных автомобилей. Здесь на первом месте оказался Toyota Aygo, основными преимуществами которого владельцы назвали низкую стоимость, экономичность и высокую надежность.

Кроме того, в тройке лидеров в данном сегменте оказались хэтчбеки Honda Jazz и Volkswagen Up!. Несмотря на то, что хозяева этих машин пожаловались на проблемы с кузовом, подвеской, а также двигателем и тормозной системой, большинство неисправностей владельцы устранили по гарантии.