Стали известны самые угоняемые машины в России за 2022 год

Корейские машины Genesis, Hyundai и KIA чаще прочих угоняли в России в 2022 году. Об этом в четверг, 9 марта, рассказал вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

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— Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей. Такие транспортные средства могут быть популярны среди злоумышленников с целью угона для последующего разбора и продажи б/у запчастей, — объяснил он.

Чаще всего в прошлом году угоняли кроссовер Hyundai Palisade, жертвой угонщиков стал почти каждый сотый такой автомобиль в стране. Также в пятерку самых излюбленных преступниками машин вошли седаны Genesis G70 и Hyundai Sonata, а также кроссоверы Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, передают «Автоновости дня».

Автоэксперт Игорь Моржаретто назвал способы защиты машины от угона. По его словам, в дорогих автомобилях по требованию страховых компаний присутствует спутниковая система слежения. Несмотря на это, дополнительные меры безопасности стоит соблюдать.