Что обязательно нужно сделать с авто, на котором не ездили зимой

Степень подготовки к первому весеннему выезду зависит от многих составляющих.
В России немало автомобилистов, которые пользуются машиной только в теплое время года. И если «круглогодичный» водитель должен регулярно следить за состоянием своего четырехколесного друга, то тот, кто не ездил зимой, должен обязательно подготовить машину к первому выезду.
Масштаб подготовительных работ зависит от места хранения: оборудованный это гараж или открытая стоянка. Но общий перечень необходимых действий, за некоторым исключением, примерно одинаковый.