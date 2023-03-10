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2 часа назад

Чек-лист: что обязательно нужно сделать с авто, если зимой не ездили

За рулем

Степень подготовки к первому весеннему выезду зависит от многих составляющих.

Что обязательно нужно сделать с авто, на котором не ездили зимой
Фото: За рулемЗа рулем

В России немало автомобилистов, которые пользуются машиной только в теплое время года. И если «круглогодичный» водитель должен регулярно следить за состоянием своего четырехколесного друга, то тот, кто не ездил зимой, должен обязательно подготовить машину к первому выезду.

Масштаб подготовительных работ зависит от места хранения: оборудованный это гараж или открытая стоянка. Но общий перечень необходимых действий, за некоторым исключением, примерно одинаковый.

Составили чек-лист работ по «оживлению» автомобиля

  • Проверьте все замки
  • Проверьте и при необходимости зарядите аккумулятор
  • Проверьте все жидкости. При необходимости долейте до уровня
  • Заведите и прогрейте автомобиль на месте
  • Проверьте работу агрегатов
  • Проверьте световую и звуковую сигнализации автомобиля
  • Накачайте шины
  • Проветрите салон
  • Проверьте работу сигнализации
  • Вымойте автомобиль
  • Проверьте лакокрасочное покрытие
  • Подновите антикор
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