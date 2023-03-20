7 правил, которые необходимо знать перед покупкой подержанного автомобиля

На сегодняшний день в России вопрос новых автомобилей стоит достаточно остро. Да и не только в России, кризис электроники есть во всем мире, но у нас ситуацию усугубляют санкции недружественных стран. Из-за это многие автолюбители стали переходить на вторичный рынок, так как это в некоторых случаях даже проще и безопасней, и уж во всех случаях ощутимо дешевле.

Фото: РИА РИА

Рынок подержанных автомобилей огромен и в нем легко заблудиться и встретить нехорошего продавца, который вас обманет. Наш гайд по подбору, оценке и покупке «бу» автомобилей нацелен на то, чтобы вы избежали всех основных проблем и не потеряли свои деньги.

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Выбор марки и модели авто

Первым делом вам нужно определиться с маркой и моделью автомобиля, который хотите приобрести. Это всегда было важным шагом, но в условиях санкций появляются дополнительные условия, поэтому рекомендуем отнестись к этому пункту серьезно.

РИА

Самое важное, на что нужно обращать внимание, это на распространенность марки в России, количество моделей на дороге и сервисных центров. Если купить автомобиль, который слабо распространен, в будущем могут начаться большие сложности с добычей запчастей. Автомобиль при этом может быть весьма бюджетным, на это смотреть не нужно.

К примеру, есть автомобили марки Mazda. Они относительно недорогие, надежные и в целом неплохой, казалось бы, вариант. Но у них сравнительно мало автосервисов, их в целом мало на дорогах и шансов, что вы всегда найдете на нее запчасть весьма невысок. По этой же причине автомобиль будет сложнее продать после эксплуатации.

А теперь посмотрим на что-то распространенное, вроде Skoda Rapid, Hyundai Solaris или BMW 3er. Эти автомобили очень распространены, у них очень много автосервисов, а значит в их проблемах хорошо разбираются и не ломят ценники на услуги из-за высокой конкуренции. Также большое количество сервисов автоматически означает большие запасы различных запчастей в наличии. Также на эти автомобили всегда можно найти в большом объеме запчасти на вторичных рынках, типа Avito. Все это сильно упрощает ремонт, который рано или поздно случается.

Подбор подходящих вариантов на площадках

С первичным выбором определились - вы нашли подходящую марку и модель. Следующим шагом будет выбор автомобиля на auto.ru, drom.ru и avito.ru. Есть и другие площадки, но эти самые популярные и с дополнительными сервисами, которые вам необходимы. Сначала отсортировываем автомобили по следующим параметрам:

Оригинальный ПТС

Не больше 2-х владельцев

Пробег не более 75 000 км

Не битый

Ситуации бывают разные, автомобили продаются и с 10 владельцами, но обычно это крайне старые автомобили, которым много лет, а мы сейчас говорим не про такие варианты. Если у относительно свежего авто много владельцев с низкой продолжительностью владения, этот автомобиль тоже лучше обойти стороной.

Обязательно проверяйте ПТС на оригинальность, это крайне важный момент в процессе покупки. Рекомендуем найти в интернете список пунктов, по которым можно проверить подлинность. При изучении обращайте внимание на каждую строчку, каждую запись, необходимо чтобы вся информация была указана корректно.

РИА

Мы рекомендуем пробег не более 75 000 по той причине, что многие автомобили начинают чаще ломаться, переступая психологическую отметку в 100 000. Поэтому пробег чем меньше, чем лучше, чтобы вы успели покататься без поломок хоть какое-то время.

Ну и про битые автомобили. В условиях сегодняшней ситуации с этим лучше не связываться, если точно не уверены, что для вас это не проблема. Оставьте такую машину другому, а сами перелистывайте на следующую.

Первичная проверка выбранного авто силами интернета

После отбора интересующих вас автомобилей мы рекомендуем воспользоваться встроенной функцией сайтов и купить историю ТС. Вы не поверите, но простой отчет за несколько сотен рублей может рассказать вам такое, что вы с ужасом закроете вкладку и никогда к ней не вернетесь. Такие отчеты часто содержат в себе следующие данные:

Количество владельцев и их данные

Зафиксированный пробег при оформлении ОСАГО и КАСКО

История аварий

История ремонтов и расчётов по страховым компаниям

Фотографии

Юридические ограничения (если имеются)

Уже одна эта услуга выдаст вам огромный пласт данных по выбранному автомобилю, по изучению которого вы сможете понять, вам все еще нравится машина, или лучше найти другую.

Общение с продавцом

Если выбранный вами автомобиль не разочаровал вас после изучения его истории, пора переходить к общению с продавцом. Первым делом поинтересуйтесь в разговоре следующими пунктами:

Является ли разговаривающий с вами человек владельцев автомобиля

Все ли документы на руках и все ли с ними в порядке

Есть ли юридические ограничения на ТС

Есть ли неуказанные в объявлении повреждения или поломки

Какой срок владения ТС

Пятый пункт важен для того, чтобы понять, на сколько хорошо продавец знаком с автомобилей и знает ли он его историю. Если же продавец говорит, что владел автомобилем, допустим, полгода и продает просто потому, что «не понравилась», это повод задуматься, так как автомобиль может иметь скрытые проблемы, которые вылезут у вас в ближайшее время, и вы попадете на деньги. Большинство автовладельцев не меняют автомобиль даже раз в год, и уж тем более раз в полгода. Малый срок владения автомобилем - это повод задуматься.

Первичный личный осмотр автомобиля

Настал черед личной встречи с продавцом и осмотра автомобиля. Старайтесь назначать встречу в дневное время, чтобы вы могли хорошо изучить состояние кузова и ЛКП автомобиля. Также попросите помыть автомобиль, если он очень грязный. Потребуйте взять на личную встречу все документы на автомобиль и внимательно их изучите, также попросите документы того, кто продает ТС, все данные должны совпадать. Если вскрывается какой-то обман, лучше сразу отказаться от покупки.

Попросите продавца прокатить вас на автомобиле, а в процессе поездки выключите музыку и прислушайтесь к звукам. Не должно быть никаких стуков в подвеске или трансмиссии, КПП должна переключаться плавно и без рывков (исключая высокомощные спортивные автомобили), в салоне не должно быть большого количества скрипов. Все это является первичной оценкой технического состояния автомобиля, за которую не нужно платить.

Поездка с автомобилем в сервисный центр на диагностику

Следующим этапом идет проверка автомобиля в сервисном центре. Мы категорически не рекомендуем покупать ТС, не проверив его в техцентре, даже если он кажется вылизанным. В техцентре закажите и техническую диагностику и электронную с чтением ошибок, обычно это называется комплексна диагностика. Объясните мастеру, что собираетесь приобрести данный автомобиль, чтобы он знал, что это не просто формальная комплексная диагностика, а нужно внимательно изучить все детали. Желательно остаться рядом с автомобилем на время диагностики чтобы иметь возможность проследить за качеством процесса и самостоятельно изучить многие нюансы. У автомобиля должен быть целым кузов и лонжероны, а также подпол багажника и внутренняя часть самой крышки багажника, которые скрываются за обивкой. На мелкие локальные окрасы внимание можно не обращать, эксплуатация в городе означает периодическое появление различных царапин, сколов или притертостей, а добросовестный автовладелец постарается избавиться от царапины, которая портит внешний вид, это совершенно нормально и на состояние автомобиля не влияет. Нужно подняться автомобиль на подъемнике и снять нижнюю защиту, чтобы убедиться в отсутствии течей и повреждений. Мастер должен проверить как минимум двигатель, КПП, редуктор, подвеску и целостность системы охлаждения с тормозами.

РИА

Если автомобиль проходит «железную» проверку, то переходите к чтению ошибок в бортовом компьютере. Тут все достаточно неоднозначно. Здоровый автомобиль обычно имеет некоторое количество ошибок в памяти, потому что туда записывается все, даже не горящая лампочка, отсутствие жидкости для омывайки и кратковременная просадка напряжения в аккумуляторе при долгой стоянке. Автомобиль регистрирует в бортовом компьютере любое отклонение от прописанной нормы. При этом сигнальные лампы в салоне не будут гореть, потому что это не является неисправностью, это простое логирование состояния каждого компонента системы. Поэтому ожидать «чистого листа» не надо, его надо как раз опасаться, потому что это указывает на то, что владелец мог стереть ошибки перед продажей, чтобы вы не нашли каких-то электронных поломок. Дело в том, что запчасть может выглядеть живой, но выдавать ошибку при агрессивных условиях эксплуатации, например в режиме «тапка в пол». Так любит проявлять себя погибающая турбина или подклинивающий преобразователи давления. Также при агрессивной езде может выбивать передачу и коробка будет падать в аварийный режим. При обычной езде при этом все будет в норме, однако деталь будет «на подходе». Поэтому чистый лист в накопителе ошибок является тревожным знаком, так как эксплуатирующийся каждый день автомобиль просто не может не иметь каких-то мелочных записей в памяти. Если сегодня нет ни одной ошибки, значит вчера их удалили. Также бывают устройства, которые очищают все ошибки сразу при старте двигателя, их должен обнаружить механик при осмотре авто.

Оформление покупки

Если все этапы пройдены и чего-то критического не найдено, то поздравляем, скорее всего вы нашли хороший автомобиль, который можно покупать. Сделку лучше оформлять нотариально, это стоит совсем недорого и делается без проблем на месте. Также попросите собственника прибыть вместе с авто на переучет и передавайте деньги после прохождения площадки, когда сотрудник ГИБДД скажет, что все хорошо и проверка пройдена. Если текущему владельцу скрывать нечего, он без проблем согласится на вашу просьбу.

РИА