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3 часа назад

В России появились в продаже китайские седаны GAC Trumpchi Empow за 2,6 млн рублей

Южный автомобильиещё 1

В популярных классифайдах появились предложения от российских дилеров о продаже седанов GAC Trumpchi Empow.

Российские дилеры выставили на продажу седаны GAC Trumpchi Empow
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Так, дилер из Благовещенска продает китайский седан, который можно поставить на учет в России за 2,6 млн рублей. Седан оснащается турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил и передним приводом.

Автомобиль укомплектован адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы движения, автоматическим парковщиком, обогревом зеркал, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном. У дилера в Находке есть седан GAC Trumpchi Empow с гибридной силовой установкой мощностью 238 лошадиных сил. Такая машина стоит уже 3,1 млн рублей.

Автоэксперт,
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