Российские дилеры выставили на продажу седаны GAC Trumpchi Empow

В популярных классифайдах появились предложения от российских дилеров о продаже седанов GAC Trumpchi Empow.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Так, дилер из Благовещенска продает китайский седан, который можно поставить на учет в России за 2,6 млн рублей. Седан оснащается турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил и передним приводом.