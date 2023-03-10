Российские дилеры выставили на продажу седаны GAC Trumpchi Empow

В популярных классифайдах появились предложения от российских дилеров о продаже седанов GAC Trumpchi Empow.
Так, дилер из Благовещенска продает китайский седан, который можно поставить на учет в России за 2,6 млн рублей. Седан оснащается турбомотором рабочим объемом 1,5 литра мощностью 177 лошадиных сил и передним приводом.
Автомобиль укомплектован адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы движения, автоматическим парковщиком, обогревом зеркал, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном. У дилера в Находке есть седан GAC Trumpchi Empow с гибридной силовой установкой мощностью 238 лошадиных сил. Такая машина стоит уже 3,1 млн рублей.