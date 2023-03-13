Аквапланирование: что это такое, почему это опасно и как себя вести на дороге

Аквапланирование – это частичная или полная потеря сцепления с дорогой, в результате которого автомобиль в лучшем случае становится неуправляемым на какое-то время. В худшем может произойти даже разворот автомобиля с последующим ДТП, все сильно зависит от конкретного случая. В этой статье мы расскажем, как предотвратить аквапланирование, и что делать, если оно уже началось. Для начала давайте поймем, что именно влияет на возникновение и продолжительность аквапланирования.

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От чего зависит аквапланирование

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Скорость вашего автомобиля. Чем выше скорость автомобиля – тем выше риск того, что колеса «всплывут». При чем всплывут именно передние колеса, что ведет к мгновенной потере управляемости. Если вы увидели впереди широкую лужу непредсказуемой глубины, то не надо пытаться проехать ее на высокой скорости, «проскочить» может не получиться, а вот всплыть – легко. Увидев лужу, лучше сбросить скорость до максимально безопасной, обычно это значения ниже 40 км/ч.

Размер и глубина лужи. Эти два параметра всегда идут рядом, так как если один из них отсутствует – аквапланирования не случится. Если лужа очень размашистая, но глубиной, допустим, меньше сантиметра, автомобиль не заметит ее. То же самое касается и глубоких, но малообъемных луж, так как автомобиль двигается на скорости и вы не успеете потерять управление. А вот длинная и достаточно глубокая лужа как раз и несет в себе все опасности аквапланирования.

ТАСС

Тип резины и ее состояние. Очень важную роль играет тип резины и её остаточное состояние. Наибольшему эффекту аквапланирования подвержена широкая спортивная низкопрофильная резина. Чем шире покрышка – тем больше получается эффект «лыжни», из-за чего не происходит процесса «разрезания» воды. Также имеет значение и состояние покрышки. Любая резина, даже спортивная, имеет специальные водоканалы, которые отводят воду из-под колеса, увеличивая тем самым пятно контакта. Чем выше износ резины, тем меньше высота протектора и объем этих самых канавок для поглощения/отвода воды. Это еще одна причина, по которой стоит следить за износом резины. Для уменьшения эффекта аквапланирования можно использовать разноширокую резину, которую обычно ставят на быстрые автомобили для улучшения управляемости. При таком типе покрышек передние колеса менее широкие чем задние, что позволяет эффективно разгоняться и не менее эффективно сохранять контроль над автомобилем. Но при любом типе и ширине покрышек одинаково важно следить за давлением в колесах, чтобы резина держала форму и не стала мягкой. При снижении давление ниже значения 1.5, вы практически гарантированно всплывете.

РИА

Тип и техническое состояние автомобиля. Легкие автомобили «всплывают» чаще тяжелых по понятным причинам. Поэтому управляя тяжелым джипом вы находиться в большей безопасности, нежели в легком двухдверном купе. Имеет значение и тип привода, так, заднеприводные автомобили подвергнуты этому эффекту сильнее передне- и полноприводных. Также важно техническое состояние подвески, в частности пружин и амортизаторов. Новые амортизаторы всегда очень жесткие, потому что должны держать огромное давление, чтобы при легкой кочке не было удара по кузову. К сожалению, в процессе эксплуатации жесткость амортизаторов уменьшается по причинам естественного износа. А более мягкие амортизаторы не обеспечивают такой прижимной силы и тоже помогают всплытию и потере контроля. Этот пункт имеет наименьший эффект для всплытия из всех перечисленных, но тоже заслуживает внимания.

Что делать при аквапланировании

Теперь, когда мы знаем, что такое аквапланирование и с чем его едят, осталось выяснить что делать, если оно неизбежно или уже случилось. Самое главное в этой ситуации, чтобы автомобиль не изменил траекторию движения. Для этого вам надо максимально крепко двумя руками держать руль, так как его очень сильно дернет. А если у вашего автомобиля не гидроусилитель, а электроусилитель, то руль дернется еще сильнее. Опытный водитель будет даже немного подруливать в противоположную от всплытия сторону, главное не делать это резко и слишком сильно, иначе автомобиль может снести на соседнюю полосу при выезде из лужи. Помните, вся ситуация займет считанные секунды.

Тормозить также запрещается, потому что это может вызвать мгновенный клин и остановку транспортного средства, кстати, с потенциальными проблемами для двигателя и коробки из-за столько резкой остановки. Хорошим решением будет отпустить педаль газа, после этого ваш автомобиль должен резко «утонуть» и нащупать дно лужи колесами. Также в этот момент нужно успеть проследить, есть ли кто-то за вами в полосе, и как он близко к вашему автомобилю, потому что вы можете резко замедлиться без включения стоп-сигналов (тормоз нажимать нельзя, помните), а дорога мокрая и водитель сзади еще и в телефон на секунду посмотрел.

В итоге