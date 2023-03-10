Компания Bowler построила уникальный Defender

Классический внедорожник напоминает гоночные автомобили Defender Challenge и оснащен всеми опциями из каталога компании Bowler. У него модернизирована подвеска, форсирован двигатель, обновлен экстерьер и интерьер. Коллекционный вездеход оценили в 78 тысяч фунтов стерлингов без учета налогов, что эквивалентно 7,1 миллиона рублей по текущему курсу. Основой юбилейной машины стал внедорожник из собственного парка Jaguar Land Rover.

Фото: motor.ru motor.ru

Компания Bowler, которая в 2019 году перешла под крыло Jaguar Land Rover, построила внедорожник Bowler Defender 100th Edition. Это сотый по счету проект на базе Defender 90, поэтому ему уделили особое внимание.

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Машина сделана по канонам гоночных Defender Challenge (2014—2016). Она получила доработанную подвеску, двигатель, 18-дюймовые колеса с шинами BFGoodrich. В салоне появились кресла Recaro от Defender SVX 60th Anniversary и аудиосистема Alpine.

Пакет Fast Road Suspension добавил «Дефендеру» амортизаторы и пружины Bilstein с уникальными калибровками, а также новые стабилизаторы, втулки и рулевой демпфер. Набор Stage 2 (блок управления двигателем, гоночный интеркулер и выпуск) поднял отдачу дизеля 2.2 со 122 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента до 175 сил и 450 Нм.

К тому же тут стоят усиленные тормоза (четырехпоршневые суппорты «по кругу»), внешний полукаркас безопасности и светодиодные прожекторы Lazer ST4.

Резиновые маты, ковровое покрытие, обивка крыши алькантарой тоже новые. В Bowler сделали полную шумоизоляцию салона, поставили руль Momo, заменили рычаги коробки передач и раздатки.