В сети появились шпионские изображения обновленного Audi A3 Sportback

В Интернет выложили шпионские фотографии тестовой модели Audi A3 Sportback. Как сообщает Центральная Служба Новостей, обновленный автомобиль проводит испытательные заезды практически без камуфляжа. От глаз наблюдателей спрятали только воздухозаборники по углам передней панели, где разработчики Audi попытались скрыть новую форму.

Фото: mymsk.online mymsk.online

Учитывая этот факт, Audi, вероятно, не сильно против того, чтобы окружающие его видели. Данный признак может свидетельствовать о том, что премьера состоится в ближайшее время.