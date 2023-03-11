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47 минут назад

В сети появились шпионские изображения обновленного Audi A3 Sportback

Моя Москва.онлайниещё 1

В Интернет выложили шпионские фотографии тестовой модели Audi A3 Sportback. Как сообщает Центральная Служба Новостей, обновленный автомобиль проводит испытательные заезды практически без камуфляжа. От глаз наблюдателей спрятали только воздухозаборники по углам передней панели, где разработчики Audi попытались скрыть новую форму.

В сети появились шпионские изображения обновленного Audi A3 Sportback
Фото: mymsk.onlinemymsk.online

Учитывая этот факт, Audi, вероятно, не сильно против того, чтобы окружающие его видели. Данный признак может свидетельствовать о том, что премьера состоится в ближайшее время.

При этом нет большого смысла надеяться на то, что модели S3 и RS3 дебютируют одновременно. Германский автопроизводитель обычно предпочитает откладывать дебют «заряженных» вариантов на более поздний срок. Напомним, что в настоящее время Audi работает над электрификацией всего своего модельного ряда.

Автоэксперт,Audi A3,Audi,
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