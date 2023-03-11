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1 час назад

Автоэксперт Максим Кадаков рассказал, как подготовить автомашину к весеннему периоду

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Зимняя эксплуатация провоцирует повышенный износ систем и агрегатов из-за сложных условий езды.

Автоэксперт рассказал, как подготовить автомашину к весеннему периоду
Фото: ТАССТАСС

«Зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке», – Максим Кадаков, главред издания «За рулем», в разговоре с RT.

Россиянам посоветовали подготовить автомобиль весной после зимней эксплуатации. Эксперт Кадаков указал, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Сразу после того, как установится теплая и сухая погода нужно тщательно помыть кузов машины от реагентов. Включая днище.

После мойки нужно изучить ЛКП на предмет сколов и отремонтировать их. Если оставить металл открытым, можно получить места коррозии.

Следующим этапом будет уборка салона. Нужно не только вымыть коврики, но и высушить пол. Если этого не сделать, можно получить скопление влаги и неприятный запах в будущем из-за застоя воды.

Также сразу после зимы лучше сменить щетки стеклоочистителя. Если подошел период замены масла, то апрель-май как раз оптимальное время для этого. Некоторые водители еще сливают все топливо, чтобы убрать воду из бензобака. Но обычно достаточно сменить топливный фильтр.

Что касается шин, то лучше переездить на зимней резине, чем сменить ее слишком рано. Пока не установится устойчивая температура, лучше покрышки не менять.

Автоэксперт,Максим Кадаков,
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