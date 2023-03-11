Автоэксперт рассказал, как подготовить автомашину к весеннему периоду

Зимняя эксплуатация провоцирует повышенный износ систем и агрегатов из-за сложных условий езды.

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«Зимой и при перепадах температуры влага активно конденсируется в топливном баке», – Максим Кадаков, главред издания «За рулем», в разговоре с RT.

Россиянам посоветовали подготовить автомобиль весной после зимней эксплуатации. Эксперт Кадаков указал, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Сразу после того, как установится теплая и сухая погода нужно тщательно помыть кузов машины от реагентов. Включая днище.

После мойки нужно изучить ЛКП на предмет сколов и отремонтировать их. Если оставить металл открытым, можно получить места коррозии.

Следующим этапом будет уборка салона. Нужно не только вымыть коврики, но и высушить пол. Если этого не сделать, можно получить скопление влаги и неприятный запах в будущем из-за застоя воды.

Также сразу после зимы лучше сменить щетки стеклоочистителя. Если подошел период замены масла, то апрель-май как раз оптимальное время для этого. Некоторые водители еще сливают все топливо, чтобы убрать воду из бензобака. Но обычно достаточно сменить топливный фильтр.