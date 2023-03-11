Что делать, если аккумулятор не заряжается

Аккумулятор играет ключевую роль при запуске транспортного средства. Для его полноценной работы он должен быть полностью заряжен. Вместе с тем, бывают случаи, когда устройство по тем или иным причинам не заряжается.

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Автоэксперты отмечают, что в случае проблем с аккумулятором, следует прежде всего обратить внимание на его возраст. По их словам, устройства, которым свыше 5-7 лет, утрачивают значительную часть своих основных характеристик.

По данным специалистов, проблемы могут возникнуть не только у старых АКБ, но и у новых, которые прослужили 2-3 года. В этом случае рекомендуется выполнить ряд проверок, которые позволят установить и в дальнейшем устранить возникшие сложности.

Так, если проверка показала, что у АКБ окислились клеммы, их следует зачистить, а затем смазать специальной смазкой.

Оборванный ремень генератора необходимо заменить, ослабший - аккуратно натянуть, рекомендуют эксперты.

Если вышел из строя диодный мост, нужно поменять один или, в случае необходимости, все диоды.

В том случае, если обследование показало, что неисправен регулятор напряжения, следует заменить графитовые щетки и сам регулятор.

По словам механиков, не все выявленные дефекты можно устранить. К примеру, если замкнута одна из банок, действия по восстановлению АКБ будут малоэффективны. Владельцу машины в этом случае придется купить новое устройство.

Эксперты подчеркнули, что АКБ следует заменить также в тех случаях, если она потеряла свыше 40% емкости и более, если перемерз электролит.