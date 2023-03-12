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2 часа назад

Что случается с автомобилями, которые не смогли продать в салоне

Ferra.ruиещё 1

В автосалонах регулярно появляются новые модели машин. Так как количество мест в салонах ограничено, со старыми автомобилями, которые не удалось продать, тоже приходится что-то делать.

Что случается с автомобилями, которые не смогли продать в салоне
Фото: 

Если какой-то автомобиль в салоне так и не получилось продать, то его может ждать разная судьба.

Например, такие машины могут выдавать тем, чьи автомобили на ремонте. В этом случае дилер получит практически новый автомобиль с небольшим пробегом. И его проще продать по низкой цене. Но это лучше, чем совсем не продать.

Другой неплохой вариант - отправить машины на другой рынок. Так есть шанс продать автомобили в другом регионе.

Кроме того, можно продавать автомобили на аукционе. Но это потребует затрат, так как аукционный дом потребует проценты, машина будет уценена. Связано это с тем, что покупать автомобиль по цене, которая была в салоне, никто не будет.

И самый последний вариант - отправка автомобиля на автокладбище. В этом случае машина будет просто ждать утилизации.

Автоэксперт,
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