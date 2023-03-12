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1 час назад

Hyundai оснастил «подогретую» Creta N Line новым двигателем

Motor.ru

«Подогретая» модификация пока продается только в Бразилии, и спустя восемь месяцев у покупателей появился выбор техники: к заказу доступна спецверсия N Line Night Edition c мощным 2,0-литровым «атмосферником». Внешне новинка отличается от исходника заводским антихромом, антрацитовыми 18-дюймовыми дисками и декором. Тираж Hyundai Creta N Line Night Edition ограничен 900 штук.

Hyundai оснастил «подогретую» Creta N Line новым двигателем
Фото: HyundaiHyundai

Hyundai Creta N Line разрабатывалась для России, и именно у нас должен был состояться мировой дебют «подогретого» кроссовера. Однако в итоге новинка появилась по другую сторону океана: прошлым летом спортверсия с 1,0-литровым трёхцилиндровым турбомотором (120 сил, 172 Нм) вышла на бразильский рынок.

Теперь корейский автопроизводитель добавил более привычную технику. Hyundai Creta N Line Night Edition оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым двигателем без наддува, который на бензине выдаёт 157 лошадиных сил, а на распространённом в Бразилии этаноле — до 167 лошадиных сил и 202 Нм. Трансмиссию выбирать не придётся: 6-ступенчатый автомат в сочетании с передним приводом. «Фишки» топ-версии — шильдик с порядковым номером кроссовера, аудиосистема Bose и чёрные диски с направленным рисунком.

Лимитированная спецверсия предсказуемо оказалась самой дорогой: цены стартуют с 181 490 реалов (эквивалент ). «Обычная» версия N Line с 1,0-литровым двигателем на десять процентов дешевле. Расширение географии продаж Hyundai Creta N Line выглядит сомнительно.

Автоэксперт,Hyundai Creta,Hyundai,
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