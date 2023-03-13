Инспектор ГИБДД не показывает видео нарушения. Что делать?

Если же человек не согласен с инспектором, то составляется протокол, а видеозапись является доказательством по делу. После составления протокола водитель имеет право ознакомиться с материалами дела, в том числе с теми доказательствами, которые там имеются. С видеозаписью в том числе. Соответственно это его право, и обязанность сотрудника ГИБДД эту видеозапись ему предоставить.