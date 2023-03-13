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52 минуты назад

Инспектор ГИБДД не показывает видео нарушения. Что делать?

За рулем

Сейчас сотрудники ДПС практически всегда снимают нарушения на видео. В интернете ходит много баек о том, что снятое видео нарушения инспекторы отказываются показать водителю.

Инспектор ГИБДД не показывает видео нарушения. Что делать?
Фото: За рулемЗа рулем

Объясняют отказ тем, что не обязаны его показывать.

Видео дня

Так обязан или нет инспектор ГИБДД предоставить видеозапись нарушителю? И что делать водителю в случае такого отказа?

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

— Видеозапись является одним из доказательств нарушения, как и протокол. Все материалы по делу передаются тому сотруднику ГИБДД, который рассматривает такие дела, в так называемую, Группу разбора. А там уже задача ГИБДД доказать виновность водителя.

Поэтому, если водитель согласен, что нарушил и уже подписал постановление, то инспектор может и не показывать видеозапись, так как в этом нет никакого смысла. Видео — это доказательство, доказательство принимается при рассмотрении дела, а раз дело рассмотрено, постановление вынесено, то и необходимости такой нет.

Оспорить постановление, ссылаясь на то, что там нет доказательств, по сути, будет невозможно, потому что водитель уже согласился с тем, что нарушил и поставил свою подпись. Хотя по закону, конечно, 10-дневный срок для обжалования предоставляют.

Если же человек не согласен с инспектором, то составляется протокол, а видеозапись является доказательством по делу. После составления протокола водитель имеет право ознакомиться с материалами дела, в том числе с теми доказательствами, которые там имеются. С видеозаписью в том числе. Соответственно это его право, и обязанность сотрудника ГИБДД эту видеозапись ему предоставить.

Правда, бывают случаи, когда запись в данный момент (на месте) недоступна, так как, например, снята другим патрульным автомобилем или стационарной видеокамерой. Тогда нарушителю говорят, где и когда он сможет ознакомиться с материалами.

***

Если человеку кажется, что инспектор намеренно скрывает он него видеозапись, он всегда может позвонить на Горячую линию ГИБДД, сообщить о проблеме, назвать номер патрульного автомобиля. В этом случае ему объяснят, как действовать.

Автоэксперт,Сергей Смирнов,ГИБДД,
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