Рынок машин с ДВС не вернется к допандемийному уровню, считают аналитики

Продажи автомобилей на бензине и дизеле не вернутся к допандемийным показателям.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Так считают аналитики BloombergNEF (BNEF), изучившие спрос на глобальном авторынке. Наивысшей точки они достигли в 2017 году, когда по всему миру было реализовано 86 миллионов машин с двигателями внутреннего сгорания. После этого они пошли на спад, резко снизившись в 2020 году. По мнению экспертов, они вряд ли когда-либо вернутся к былому уровню из-за электрокаров.

В 2017 году во всем мире было продано около 87 миллионов автомобилей, и к этому уровню продажи не вернулись до сих пор. Подключаемые гибриды тогда разошлись в количестве 0,4 миллиона штук, а электромобили — 0,7 миллиона. С тех пор доля «зеленых» машин росла. По итогам 2022 года было реализовано уже 2,9 миллиона плагин-гибридных автомобилей и 7,5 миллиона электрокаров. Продажи машин с ДВС же упали до 69,1 миллиона — почти на 20 процентов меньше результата 2017 года.

Тенденция постепенного переключения на электрифицированные модели прослеживается на большинстве крупных рынках. Особенно она характерна для Китая, где спрос на топливные автомобили за пять лет упал на 28 процентов. Похожие изменения происходят в Европе и Северной Америке. Также аналитики считают, что электрокары продемонстрируют рост и на растущем рынке Юго-Восточной Азии.

Спрос на машины с ДВС продолжит восстанавливаться после пандемии, но никогда не достигнет максимума 2017 года, уверены в BNEF. А с 2026 года он начнет серьезно снижаться по мере переключения индустрии на электрокары, развития инфраструктуры и роста автопарка «зеленых» автомобилей.