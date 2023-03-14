Кто и зачем выгнал внука основателя Toyota и поставил нового генерального директора. Разбираемся в будущем Toyota

С первого апреля 2023 года новым генеральным директором и президентом автоконцерна Toyota Motor станет Кодзи Сато, являющийся текущим президентом Lexus International и занимающий ряд других должностей в руководстве. Он сменит на этой должности Акио Тойода, который занимал пост с 2009 года и является внуком основателя компании.

Фото: Рамблер Рамблер

За время правления Акио Тойоды акции Тойоты выросли в стоимости более чем на 200%, поэтому недооценить его вклад в развитие бренда трудно. Нужно отметить, что на его долю выпало немало сложностей, которые обрушивались на предприятие, это и глобальная рецессия, и отзывы автомобилей, и землетрясения с цунами и даже массовые претензии со стороны экологических организаций и отдельных активистов из-за медленного, по их мнению, перехода Toyota к производству электрокаров.

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Почему выбрали Кодзи Сато

Со слов самого Акио Тойоды, кандидатура Кодзи Сато была выбрана из-за его профессиональных качеств и стремления постичь философию компании. Кандидат является хорошим управленцем и успел доказать это на «соседних» должностях в подразделении Lexus. С 2016 года он занимает пост президента Lexus, а с 2021 еще и директора по развитию бренда. Также Кодзи Сато является директором и президентом гоночного подразделения Toyota – GAZOO Racing. Т. е. кандидат полностью ознакомлен с технологией ведения бизнеса концерна по всем направлениям, от премиального до спортивного. Скорее всего, еще одного такого человека в штате просто нет. Сам же Акио Тойода останется в Toyota Motor на должности председателя совета директоров, в общем, никто не в обиде, у всех произошел карьерный рост.

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Обстановка в отделе электрокаров Toyota

Данная рокировка должна повлиять на гибкость Toyota / Lexus в области электрокаров. На сегодняшний день сложилась ситуация, в которой Toyota, первой в мире представившая серийный гибридный автомобиль Prius, никак не может создать собственную линейку электрокаров, хотя многие видели ее в роли ведущего концерна в этом сегменте. Первый серийный гибрид, позволявший экономить топливо и умеющий двигаться на электротяге, был выпущен в далеком 1997 году, а на сегодня существует лишь один электромобиль Toyota bZ4X, который днем с огнем не сыщешь. За предыдущие 20 лет концерн много экспериментировал с гибридными силовыми установками на популярных моделях Lexus. Но по какой-то причине, до выпуска серийных электроавтомобилей в этих кузовах так и не дошла. Видимо, Кодзи Сато предстоит исправить этот вопрос и наставить Toyota на «верный» путь. Такой ли он верный – вопрос сложный. Но в мире есть огромное количество экоактивистов, которые не думают даже не пять лет вперед, но все как один кричат за повсеместное внедрение электрокаров.

Как же так получилось, что Toyota не смогла до сих пор представить миру много разных электричек и уступила это место Tesla? Истинных причин мы не узнаем никогда, но можем поразмышлять на эту тему опираясь на политику компании, слова Акио Тойода и здравый смысл.

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Философия компании: золотая середина

Японские автомобили, несмотря на технологичность в одних вопросах, всегда славились консерватизмом в других. Не секрет, что в новые Lexus, а это премиальный сегмент, легко могли установить старый двигатель, который просто немного допилили и привели к относительно новым опоказателям. Это, кстати, часто являлось причиной возмущений поклонников марки, так как эти автомобили были недешевыми, но угнаться за простенькой турбированной BMW на трассе обычно не могли. Это делалось по ряду причин, среди которых экономия в производстве (=экономия денег покупателя в автосалоне), повышение надежности агрегатов, снижение стоимости ремонта гарантийных и постгарантийных автомобилей из-за обилия деталей и т.д. Японцы считаются одними из самых надежных авто в мире, и в этом есть большая доля правды, а значит для компании это не пустой звук.

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Сложности с обслуживанием электрокаров. Комфорт пользователей

Также Акио высказывался на счет того, что в мире не то, чтобы хорошо развита сеть специальных зарядок для автомобилей. Это сейчас пары зарядок на весь район хватает, потому что по нему ездит десяток электричек, и то преимущественно летом. А что будет, когда каждый второй пересядет на электрокары и будет заряжать свой авто по несколько часов? Говоря проще, в текущих условиях эксплуатировать электроавтомобиль для большинства автолюбителей, это потеря комфорта, потому что из-за долгой зарядки и малого количества станций зарядки придется очень сильно корректировать свои планы. Т.е. планируя свой день, нужно будет опираться на необходимость зарядки машины. А компания очень трепетно относится к комфорту своих клиентов и явно не хочет, чтобы покупатели электрической тойоты со временем начали проклинать ее из-за особенностей электросетей и условий зарядки. Это может очень негативно сказаться на общем отношении к марке и скорее всего, это одна из причин, почему Toyota до сих пор использует лишь гибридные силовые установки, потому что они отображают философию всей компании: они – золотая середина.

Гибридные силовые установки предлагают максимальный комфорт, экономичность и динамику при сохранении простоты обслуживания на трассе – вам подойдет буквально любая заправка. Если взглянуть на автомобили Toyota комплексно, то мы увидим, что они все отражают такой подход к поиску той самой золотой середины, той точки, где максимальный уровень комфорта сходится с максимальной простотой обслуживания и при этом же максимальной технологичностью за умеренные деньги. Это и является самой эффективной точкой, на которую опирается философия марки. Есть предположение, что Акио Тойода очень трепетно относится к марке, так как является внуком основателя, а также очень консервативен в силу возраста, ему уже 66 лет. Вероятно, он сделал ставку на Кодзи Сато в надежде, что тот сможет сделать то, что не удалось ему самому и возглавит следующую эпоху автомобилей Toyota во главе которой будет стоять электромобиль.

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Аккумуляторы для электричек и зарядные станции

Согласно откровениям Toyota, на её инженеров большое впечатление произвела «вскрытая» Tesla Model Y, которая поразила всех своей простотой и надежностью конструкции. Сотрудники назвали внутреннее устройство Теслы произведением искусства и сообщили, что им придется потрудиться, чтобы достичь такого же уровня в своих будущих автомобилях. На текущий момент главной проблемой для концерна является стоимость разработки и создания такой же платформы с аккумуляторами. В компании надеются на прорыв в области твердотельных батарей к концу текущего десятилетия и на текущий момент собственного продукта нет. Иными словами, есть подозрение, что разработка новой платформы хоть и идет, но не сильно бодрыми шагами. Все еще чувствуется, что Toyota не до конца поняла, как сделать все это грамотно, так, чтобы автомобиль продолжил оставаться «народным», а не электричкой для избранных, которым повезло жить в собственном доме с зарядной станцией на лужайке. Очевидно, что Toyota не хочет просто выбросить товар на рынок с непонятными перспективами, особенно если учесть, что на текущий момент отсутствует не только физически сама платформа и аккумуляторы, но и операционная система Toyota OC, под управлением которой все это должно работать.

Руководители и инженеры высказывают согласованное мнение о необходимости объединить лучшее из достижений компании Tesla с безопасностью и надежностью Toyota. Это подтверждает нашу идею о том, что бренд находится в поиске золотой середины по совокупности параметров. Кодзи Сато заявляет, что Toyota будет развивать не только электрические автомобили, но и на водородном топливе и даже не планирует отказываться от гибридных силовых установок. Но все планы весьма отдаленные. Например, Lexus планирует перейти полностью на электроавтомобили к 2035 году, но чтобы этого добиться, нужен быстрый подъем по словам самого же Кодзи Сато. т.е. опять крайне отдаленные даты, которые еще могут много раз сдвинуться. На текущий момент все это выглядит как обещание ради обещания.

Новая команда NEV внутри концерна

В связи с необходимостью ускориться в разработке электропалтформы в Toyota была создана новая команда NEV (Next Generation EV), которая незамедлительно отправилась в северную Америку для углубленного изучения электромобилей. Они даже планировали испытать автомобили конкурентов на своих полигонах в Мичигане. Особое внимание Америке отдается из-за того, что Toyota внезапно стала терять лидирующие позиции по продажам в штатах – Tesla Model 3 и Model Y обошли по продажам самый популярный седан Camry и внедорожник RAV4. Аналитики говорят, что Tesla может полностью вытеснить Toyota с первого места уже через один или два года. Как вы понимаете, это огромный удар по доходам и репутации, поэтому японцы вынуждены предпринимать какие-то шаги и к 26 году обещают все же выпустить первую серийную электричку. Поможет ли это вернуть позиции? Да, если автомобиль будет лучше, быстрее и дешевле Tesla. Но как мы понимаем, такая формула еще не найдена.

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Но главной проблемой все еще остаются аккумуляторы, которым придают особое значение. В компании утверждают, что если конкуренты тестируют аккумуляторы на срок жизни в 100 000 километров, то Toyota не согласна меньше, чем на 200 000 километров, а это совсем иные технологии изготовления и резко увеличившаяся цена. Хоть концерн и собирается начать производство электромобилей с 2025 года, как раз к обозначенному выше 2026, Кодзи Сато признается, что они все еще изучают, как лучше развивать следующее поколение электромобилей, чтобы они лучше отражали корпоративные ценности Toyota и ее умение производить низкобюджетные и эффективные автомобили.