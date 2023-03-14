Германия нашла союзников и пытается блокировать запрет в ЕС авто с ДВС

Парламент Евросоюза в феврале принял постановление о запрете продаж новых автомобилей с ДВС к 2035 году. "РГ" отмечала, что количество проголосовавших против этой инициативы достаточно велико, и недовольные принятым решением пытаются изменить ситуацию.

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По данным агентства Reuters, Германия заключила союз с несколькими странами Евросоюза, чтобы отменить принятое парламентом решение. Чешская Республика, Словакия, Италия, Польша, Румыния, Венгрия и Германия - министры транспорта этих государств провели встречу с целью обсудить коррективы, которые необходимо внести в решение ЕС. По словам министра транспорта Германии Фолькера Виссинга, принятый подход является ошибочным, в то время как ДВС могут работать без вреда для климата.

Виссинг заявил, что новый альянс планирует внести на рассмотрение парламента поправки, согласно которым допускается использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на углеродно-нейтральном топливе, например, на синтетическом или водороде.