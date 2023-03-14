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36 минут назад

ТОП-5 бюджетных пикапов в России в марте 2023 года

Car.ru

В сегменте пикапов в России отмечается неплохая динамика продаж. Эксперты составили рейтинг, в который вошли самые бюджетные представители класса.

Составлен топ-5 бюджетных пикапов в России в марте 2023 года
Фото: УАЗУАЗ

Некоторые модели, которые относятся к сегменту пикапов, продаются в России официально. Есть и автомобили, поставляемые по программе параллельного импорта. Список последних постоянно обновляется, так как все больше моделей завозят в РФ.

В рейтинге бюджетных пикапов лидером стал отечественный УАЗ “Пикап”. Оценивается автомобиль в 1 550 000 рублей. За такую сумму можно купить машину с двигателем, отвечающим стандарту “Евро-2”. Если же рассматривать версию с мотором “Евро-5”, придется отдать дополнительно 20 000 рублей. В 2022 году на модель распространялась государственная программа, предоставляющая скидку в размере 20%.

В качестве силового агрегата в пикапе используется мотор на 2.7 литра мощностью 150 л.с. Работать он может на топливе АИ-92 и АИ-95. Расход на 100 км составляет 12.8 литра.

Второе место рейтинга занял китайский JAC T6, который можно купить за 2 169 000 рублей. Модель отличается 2-х рядным салоном и полным приводом уже в стартовой версии. Рабочий объем двигателя составляет 2 литра, а работает он в паре с МКПП.

В тройке лидеров оказался Great Wall Wingle 7 стоимостью 2 799 000 рублей. Версия в России предлагается только одна - с мотором на 142 л.с., МКПП и полным приводом. Цветовая палитра кузова из 5 оттенков. Все цвета, кроме белого, требуют дополнительной оплаты в размере 30 000 рублей.

В ТОП-5 эксперты также отметили Great Wall Poer и Honda Ridgeline. Первый оценивается в России в 3 449 000 рублей. В продаже представлено 2 версии, которые отличаются типом коробки передач - АКПП и МКПП. Стоимость Ridgeline в РФ составляет 4 400 000 рублей. В оснащении предусматривается двигатель на 3.5 литра мощностью 280 л.с. Работает он в паре с 9-ступенчатой АКПП.

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