Составлен топ-5 бюджетных пикапов в России в марте 2023 года

В сегменте пикапов в России отмечается неплохая динамика продаж. Эксперты составили рейтинг, в который вошли самые бюджетные представители класса.

Фото: УАЗ УАЗ

Некоторые модели, которые относятся к сегменту пикапов, продаются в России официально. Есть и автомобили, поставляемые по программе параллельного импорта. Список последних постоянно обновляется, так как все больше моделей завозят в РФ.

В рейтинге бюджетных пикапов лидером стал отечественный УАЗ “Пикап”. Оценивается автомобиль в 1 550 000 рублей. За такую сумму можно купить машину с двигателем, отвечающим стандарту “Евро-2”. Если же рассматривать версию с мотором “Евро-5”, придется отдать дополнительно 20 000 рублей. В 2022 году на модель распространялась государственная программа, предоставляющая скидку в размере 20%.

В качестве силового агрегата в пикапе используется мотор на 2.7 литра мощностью 150 л.с. Работать он может на топливе АИ-92 и АИ-95. Расход на 100 км составляет 12.8 литра.

Второе место рейтинга занял китайский JAC T6, который можно купить за 2 169 000 рублей. Модель отличается 2-х рядным салоном и полным приводом уже в стартовой версии. Рабочий объем двигателя составляет 2 литра, а работает он в паре с МКПП.

В тройке лидеров оказался Great Wall Wingle 7 стоимостью 2 799 000 рублей. Версия в России предлагается только одна - с мотором на 142 л.с., МКПП и полным приводом. Цветовая палитра кузова из 5 оттенков. Все цвета, кроме белого, требуют дополнительной оплаты в размере 30 000 рублей.