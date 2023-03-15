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44 минуты назад

Моторное масло Fosser выходит на российский рынок

Колеса.руиещё 1

Немецкий концерн Duran Lubricants & Chemicals GmbH объявил о старте продаж своей премиальной линейки моторных, трансмиссионных масел и антифризов Fosser в России. Полный ассортимент бренда включает также гидравлические и индустриальные масла, тормозные жидкости и другие смазочные материалы.

Немецкое моторное масло выходит на российский рынок
Фото: Колеса.руКолеса.ру

Duran Lubricants – один из крупнейших в мире концернов по нефтепереработке, расположенный в Нижней Саксонии (Германия). На заводах компании осуществляется полный цикл производства масел, от переработки сырой нефти до разлива в тару. Это позволяет контролировать процесс на всех этапах и гарантировать высочайшее качество продуктов.

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Основные ценности компании – надежность, профессионализм, оперативность и гибкость. Именно они позволяют успешно реализовывать продукцию Fosser уже более чем в 50 странах мира. Каждая линейка товаров проходит аккредитацию в независимых немецких лабораториях и тестирования в странах-импортерах. В частности, популярные продукты бренда Fosser, поставляемые на российский рынок, имеют сертификаты Международного исследовательского центра горюче-смазочных материалов (МИЦ ГСМ). Соответствующие документы о результатах испытаний, сертификаты и допуски размещены на официальном сайте импортера.

Колеса.ру

До выхода на российский рынок компания провела оценку рисков, связанных с кратным увеличением объемов производства поддельных масел популярных брендов премиального сегмента. Чтобы избежать фальсификации, моторные масла и антифризы Fosser поставляются напрямую с производства в оригинальной таре. Каждая упаковка маркируется акцизом с уникальным идентификационным номером, подтверждающим подлинность. Проверить, оригинальный ли перед вами товар, можно в соответствующем разделе официального сайта производителя по серии и номеру индивидуального акциза.

Дмитрий Перлин, автоэксперт, инженер, мастер-тренер Toyota/Lexus, заместитель директора школы контраварийной подготовки:

"Выход Fosser на российский рынок — это настоящее спасение для наших автомобилистов. Большинство проверенных брендов моторных масел прекратило поставки, их склады пустеют, проверить оригинальность на официальных ресурсах нельзя — множатся контрафакты и фальсификаты. Сейчас как никогда опасно заливать «какое-то масло из магазина по соседству», и хорошо, что на рынке появляются новые качественные производители".

За 2022 год рынок моторных масел вырос почти на 11 миллиардов рублей. Это рекордный показатель, но добились его, в первую очередь, за счет снижения контроля за рынком. Увеличилось количество подделок и доля импорта продукции мировых производителей по неофициальным каналам. Такие партии не имеют сертификатов, легко поддаются фальсификации и могут поступать в продажу разбавленными.

Автоэксперт,Lexus,Toyota,Дмитрий Перлин,
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