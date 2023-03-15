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1 час назад

В каком порядке снимать клеммы с аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть

Мария Иванова

Отключение аккумулятора на автомобиле – одна из самых обыденных процедур. Она может понадобиться в различных случаях, например, если вы собираетесь провести какие-то работы с электрической системой автомобиля или если планируете находиться в отпуске на длительное время и не хотите, чтобы аккумулятор разрядился. Да и простая замена аккумулятора также требует отключения клемм. Это легкая задача, но требующая определенных знаний и мер предосторожности. В этой статье мы рассмотрим необходимые инструменты и средства защиты для безопасного отключения аккумулятора.

В каком порядке снимать клеммы с аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть
Фото: VARTAVARTA

Инструменты

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Для отключения клемм от аккумулятора вам понадобится только гаечный ключ, обычно в диапазоне от 10 до 14 в зависимости от автомобиля. Полностью раскручивать узел не нужно, лишь ослабьте до свободного хода. Если же вы хотите снять аккумулятор, то может потребоваться демонтаж дополнительных креплений с иными фиксаторами.

Средства защиты

Перед началом работ необходимо принять меры для самозащиты, поэтому вам понадобятся плотные резиновые перчатки. Они предотвратят легкие травмы, ушибы и ожоги в случаи контакта с аккумуляторной кислотой.

Шаги для отключения аккумулятора

Перед отключением аккумулятора необходимо определить его положение в автомобиле. В большинстве случаев аккумулятор расположен под капотом, но иногда он может находиться в багажнике или в другом месте, даже под задним пассажирским диваном. Также необходимо определить, какая из клемм аккумулятора является отрицательной (-) и какая положительной (+). Бывают аккумуляторы с обратной полярностью, поэтому нужно изучать инструкцию к конкретному автомобилю.

Риа Новости

Правильный порядок отключения аккумулятора на автомобиле, следующий:

  • Открутите клемму отрицательного (-) зажима аккумулятора с помощью инструмента.
  • Открутите клемму положительного (+) зажима аккумулятора с помощью инструмента.
  • Зафиксируйте открытые клеммы так, чтобы они не касались друг друга, чтобы избежать случайных коротких замыканий. Лучше всего фиксировать их на токонепроводимых поверхностях.
VARTA

Важно помнить, что клеммы аккумулятора необходимо откручивать сначала с отрицательной (-), а затем с положительной (+) стороны. Это главное правило в этой процедуре. Соответственно подключение клемм происходит в обратном порядке: сначала плюс (+), а потом минус (-). Почему так? Когда отрицательная (-) клемма отключена, то току просто некуда течь, а значит никаких коротких замыканий и повреждений электрических компонентов автомобиля.

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