В каком порядке снимать клеммы с аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть

Отключение аккумулятора на автомобиле – одна из самых обыденных процедур. Она может понадобиться в различных случаях, например, если вы собираетесь провести какие-то работы с электрической системой автомобиля или если планируете находиться в отпуске на длительное время и не хотите, чтобы аккумулятор разрядился. Да и простая замена аккумулятора также требует отключения клемм. Это легкая задача, но требующая определенных знаний и мер предосторожности. В этой статье мы рассмотрим необходимые инструменты и средства защиты для безопасного отключения аккумулятора.

Фото: VARTA VARTA

Инструменты

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Для отключения клемм от аккумулятора вам понадобится только гаечный ключ, обычно в диапазоне от 10 до 14 в зависимости от автомобиля. Полностью раскручивать узел не нужно, лишь ослабьте до свободного хода. Если же вы хотите снять аккумулятор, то может потребоваться демонтаж дополнительных креплений с иными фиксаторами.

Средства защиты

Перед началом работ необходимо принять меры для самозащиты, поэтому вам понадобятся плотные резиновые перчатки. Они предотвратят легкие травмы, ушибы и ожоги в случаи контакта с аккумуляторной кислотой.

Шаги для отключения аккумулятора

Перед отключением аккумулятора необходимо определить его положение в автомобиле. В большинстве случаев аккумулятор расположен под капотом, но иногда он может находиться в багажнике или в другом месте, даже под задним пассажирским диваном. Также необходимо определить, какая из клемм аккумулятора является отрицательной (-) и какая положительной (+). Бывают аккумуляторы с обратной полярностью, поэтому нужно изучать инструкцию к конкретному автомобилю.

Риа Новости

Правильный порядок отключения аккумулятора на автомобиле, следующий:

Открутите клемму отрицательного (-) зажима аккумулятора с помощью инструмента.

Открутите клемму положительного (+) зажима аккумулятора с помощью инструмента.

Зафиксируйте открытые клеммы так, чтобы они не касались друг друга, чтобы избежать случайных коротких замыканий. Лучше всего фиксировать их на токонепроводимых поверхностях.

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