В каком порядке снимать клеммы с аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть

Отключение аккумулятора на автомобиле – одна из самых обыденных процедур. Она может понадобиться в различных случаях, например, если вы собираетесь провести какие-то работы с электрической системой автомобиля или если планируете находиться в отпуске на длительное время и не хотите, чтобы аккумулятор разрядился. Да и простая замена аккумулятора также требует отключения клемм. Это легкая задача, но требующая определенных знаний и мер предосторожности. В этой статье мы рассмотрим необходимые инструменты и средства защиты для безопасного отключения аккумулятора.
Для отключения клемм от аккумулятора вам понадобится только гаечный ключ, обычно в диапазоне от 10 до 14 в зависимости от автомобиля. Полностью раскручивать узел не нужно, лишь ослабьте до свободного хода. Если же вы хотите снять аккумулятор, то может потребоваться демонтаж дополнительных креплений с иными фиксаторами.
Перед началом работ необходимо принять меры для самозащиты, поэтому вам понадобятся плотные резиновые перчатки. Они предотвратят легкие травмы, ушибы и ожоги в случаи контакта с аккумуляторной кислотой.
Перед отключением аккумулятора необходимо определить его положение в автомобиле. В большинстве случаев аккумулятор расположен под капотом, но иногда он может находиться в багажнике или в другом месте, даже под задним пассажирским диваном. Также необходимо определить, какая из клемм аккумулятора является отрицательной (-) и какая положительной (+). Бывают аккумуляторы с обратной полярностью, поэтому нужно изучать инструкцию к конкретному автомобилю.
Правильный порядок отключения аккумулятора на автомобиле, следующий:
Важно помнить, что клеммы аккумулятора необходимо откручивать сначала с отрицательной (-), а затем с положительной (+) стороны. Это главное правило в этой процедуре. Соответственно подключение клемм происходит в обратном порядке: сначала плюс (+), а потом минус (-). Почему так? Когда отрицательная (-) клемма отключена, то току просто некуда течь, а значит никаких коротких замыканий и повреждений электрических компонентов автомобиля.