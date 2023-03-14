Эксперты составили список самых ненадежных семейных автомобилей

Эксперты назвали 10 самых ненадёжных семейных автомобилей, пользующихся большой популярностью в России. Об этом сообщает Autonews.ru.

В основе списка лежат данные издания Whatcar и страховой компании MotorEasy. Эксперты провели опрос 25 тысяч водителей в Великобритании и составили список проблем, с которыми те столкнулись за последние два года. После из этого списка выделили 10 автомобилей, которые пользуются большой популярностью уже в России.

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Лидером антирейтинга стала Audi A3 – почти 60% владельцев этой модели посещали сервисные центры из-за поломки автомобиля за последние два года. Наименее надёжными составляющими этой модели названы навигационная система и мультимедиа. Помимо этого, владельцы Audi A3 часто жалуются на проблемы с аккумулятором и коробкой передач.

Вторую строчку рейтинга занимает лифтбек Skoda Octavia. 54% водителей пожаловались на поломки этой модели за прошедшие 2 года. При этом жалобы оказались похожи на проблемы Audi A3 – частые поломки в навигационной системе и мультимедиа.

Закрывает тройку наименее надёжных автомобилей Mazda3. 46% опрошенных рассказали о частых поломках в тормозах и электронике этой модели. Напомним, что в 2020 году почти 800 автомобилей этой модели были отозваны в России из-за неисправности – Mazda3 могла заглохнуть прямо во время движения на небольшой скорости.

Кроме того, в десятку попали кроссовер Skoda Yeti (неисправности в коробке передач, кондиционере, кузове, тормозах, электронике, спутниковой навигации и подвеске), Honda Civic (поломки в работе кондиционера и электроники), Volkswagen Golf с дизельным мотором (неисправности двигателя, коробки передач, кондиционера и электроники), Ford Focus (поломки в тормозной системе, двигателе и электронике), Volvo V40 с бензиновым мотором (неисправности аккумулятора, кузова и подвески), Kia XCeed (дефекты кузова, двигателя, выхлопной системы и подвески) и Mini Clubman (повреждения кузова, поломки кондиционера, подвески и выхлопной системы).