Почему новый «Москвич» в России дороже Tesla в США

Пользователи соцсетей сравнили цены на электрокары «Москвич 3е» и Tesla Model 3. Российское авто оказалось дороже. Почему так вышло — понятно, но радостнее от этого не становится.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Сергей Савостьянов/ТАСС

В начале этого года Tesla снизила цены на свои машины на американском рынке. Примерно в это же время российские дилеры получили первые электромобили «Москвич». И получилось, что по актуальному на данный момент курсу Tesla Model 3 для американца в переводе на рубли стоит 3,2-3,3 млн, а «Москвич 3е» для россиянина — 3,5 млн. Сравнивать эти машины по техническим характеристикам бессмысленно. Эксперты говорят, что их вообще нельзя сравнивать. Тут — седан, там — кроссовер. И так далее.

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Но Tesla — за 3,3 млн рублей, а «Москвич» — за 3,5 млн рублей. Как тут не сравнить, даже если это неправильно? Продолжает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Если вы сядете сначала в один автомобиль, потом — в другой, Tesla все-таки будет оставлять ощущение машины более высокого класса. Она отделана довольно скромно: скромный пластик, там, как и во всех других Tesla, нет особых прикрас. Но именно внешний вид, размеры салона, а также ощущение автомобиля — трудно его описать — все это оставляет ощущение «электрички» более высокого класса. Там огромный дисплей, просто сумасшедших размеров. А «Москвич» — обычная машина. Представьте себе Hyundai Creta, которую вдруг сделали электрической».

А потом вспомните Tesla… На практике же все в данном случае, к сожалению, соответствует логике. Потому что Tesla в России стоит от 6 млн рублей. Вот что Business FM рассказали в одной из компаний, которая занимается поставками этих машин в РФ:

«Логистика из Америки занимает довольно-таки долгий срок. Три-четыре месяца сначала плывет по морю. Если вы хотите через авиаперевозку, это два месяца. Это дорогостоящий процесс. Плюс на автомобиль выплачивается 15% налоговой пошлины от стоимости. Плюс пакет документов для формирования логистики. И так далее. То есть уплата таможенной пошлины, утильсбор и оформление ПТС. На данный момент я могу сказать, сколько будет стоить такой автомобиль по факту под заказ самой простой комплектации. Будет европейский автомобиль. Это будет 6 млн 170 тысяч рублей».