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1 час назад

Автоэксперт объяснил, когда можно менять резину

Российская Газета

Ощутимое потепление в российской столице, которое в середине марта отмечают метеорологи, отступит лишь ненадолго. Приближающаяся весна позволит водителям начать менять зимние шины на летние меньше чем через месяц, рассказал "Российской газете" автоэксперт, редактор Авто Mail.ru Сергей Удачин.

Автоэксперт объяснил, когда можно "переобуться в лето"
Фото: Сергей Михеев/РГСергей Михеев/РГ

"После небольшого похолодания в последнюю неделю марта, когда температура ночью будет "уходить" в небольшой минус, придет долгожданное потепление. Уже с первых чисел следующего месяца столбики термометров поползут вверх, доходя днем до +10 - +12С°.

В соответствии с прогнозами синоптиков, среднесуточная температура в первую рабочую неделю апреля будет колебаться в диапазоне от +6 до +8 С°. То есть у приграничных +7 С°, при которых шинники уже допускают использование на автомобилях летней резины.

Тем водителям, кто привык "переобуваться в лето" раньше других, следует помнить о возможном обледенении дорог при снижении температуры до околонулевых значений. Обычно это происходит в ночное время. А значит, утром и вечером автомобилистам нужно быть предельно внимательными к состоянию дорожного полотна и сцепным свойствам шин", - отметил эксперт.

Автоэксперт,Сергей Удачин,Mail.ru Group,
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