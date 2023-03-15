Автоэксперт объяснил, когда можно "переобуться в лето"

Тем водителям, кто привык "переобуваться в лето" раньше других, следует помнить о возможном обледенении дорог при снижении температуры до околонулевых значений. Обычно это происходит в ночное время. А значит, утром и вечером автомобилистам нужно быть предельно внимательными к состоянию дорожного полотна и сцепным свойствам шин", - отметил эксперт.